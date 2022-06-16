陳柏霖當「1000分」爸爸哄兒子 郭雪芙歸類王子是朋友
陳柏霖、郭雪芙、侯彥西、陳雪甄、鄒承恩、熊仔、同理、林格宇今（16日）出席Disney+《正義的算法》特映會，陳柏霖劇中首次當爸爸，和明眸皓齒的帥氣童星林格宇飾演父子檔，被林格宇稱讚是「1000分」爸爸。郭雪芙近日被拍到幫毛弟（邱宇辰）遛狗，她否認和王子（邱勝翊）的關係友達以上：「都是朋友一起出去，大家要串在一起我也沒辦法。」
陳柏霖現場看到林格宇鞋帶鬆掉，當場蹲下來幫「兒子」綁，在片場他一樣貼心，自認是林格宇的康樂股長，「每天早上看他帶什麼玩具，我要陪他玩，搜尋恐龍影片給他看，照顧他的娛樂。」林格宇還當場爆料：「雪芙姊姊都沒有跟我玩。」郭雪芙苦笑：「我不太會跟小孩子玩，耐力不是很好。」
陳柏霖、郭雪芙合作10年、三度搭檔，劇中不乏唇槍舌戰的律政火花，實際上兩人理論起來，郭雪芙位居下風：「我都是輸的那方。」有一次爭論車子停紅線的問題，她也吵輸，問陳柏霖有什麼辯論技巧，他說：「我不會吵架，我是講道理。」
林予晞、桂綸鎂以嘉賓身分站台，桂綸鎂表示陳柏霖詮釋《我可能不會愛你》的「大仁哥」太過深植人心，這次改頭換面演毒舌律師，絕對是有別於「大仁哥」的驚豔演出，桂綸鎂、陳柏霖一見面馬上給對方擁抱，主持人阿娟打趣桂綸鎂以「家人」之姿肯定要來，兩人也欣然回應：「對啊！」