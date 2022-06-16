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高雄紅蜜蓮霧完售！購物平台力挺創銷售佳績

▲在55688台灣智慧生活網的協助下，順利讓最後千盒紅蜜蓮霧完銷。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.16）
▲在55688台灣智慧生活網的協助下，順利讓最後千盒紅蜜蓮霧完銷。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.16）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-06-16 20:08:55

「高雄紅蜜蓮霧」外銷加拿大與上海等地長達12年，今年在國內留約4,000盒蓮霧推廣。擁有650萬用戶的「it's on me」品牌團隊，品嘗到「高雄紅蜜蓮霧」時驚豔不已，為力挺來自路竹且享譽海外的隱形冠軍，便無償提供通路，更在24小時內，完成上架與宣傳推廣，創下銷售佳績。在產期剩不到10天、約剩下千餘盒時，台灣大車隊的55688 APP「it's on me」購物平台出手助陣，一口氣順利完銷。

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「高雄紅蜜蓮霧」場長樊豫興感動表示，今年因梅雨季變長且延期，梅雨雨勢堪比颱風，讓看天吃飯的農民備受打擊，幸好有55688台灣智慧生活網力挺與陪伴，短短不到10天，湧入大量訂單，蓮霧已經完售，感謝各界力挺。

▲55688台灣智慧生活網期望藉此拋磚引玉，號召更多人幫助在地農民。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.16）
▲55688台灣智慧生活網期望藉此拋磚引玉，號召更多人幫助在地農民。（圖／記者陳美嘉攝，2022.06.16）
樊豫興說，6月初的暴雨與烈陽，至少摧毀6萬台斤蓮霧，盤點完蓮霧田區，樹上已完全沒有蓮霧，面對大量訂單，整顆心都掉在地上。幸好，台灣大車隊執行長林念臻等不同部門的主管們，再三鼓勵與陪伴，並協助與訂購者溝通，讓農民們面對老天爺的考驗時，備感溫暖。

林念臻強調：「期望藉此拋磚引玉，號召更多人幫助在地農民，55688台灣智慧生活網關心在地、關心小農，此舉不僅落實企業社會責任，更讓社會更幸福有感。」

樊豫興表示，「高雄紅蜜蓮霧」首在國內銷售創下佳績，可惜天公不作美，面對訂單，但農民已無貨可出，足見「靠天吃飯」實在不易，期盼國人多多支持國內農漁民。

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