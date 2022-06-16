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富樂快篩之亂！挨轟未積極處理　食藥署回應了

▲大鑫資訊公司所販售的「富樂快篩試劑」涉嫌以中國貨充當美國原廠貨，還無法進行判讀。（圖／翻攝畫面）
▲大鑫資訊公司所販售的「富樂快篩試劑」涉嫌以中國貨充當美國原廠貨，還無法進行判讀。（圖／翻攝畫面）

記者許若茵／台北報導

2022-06-16 21:11:46

大鑫資訊公司所販售的「富樂快篩試劑」涉嫌以中國貨充當美國原廠貨，還無法進行判讀，外界質疑，早在5月13日，就已有業者申請廢止示警，食藥署卻遲至本月10日才同意，根本並未積極處理。對此，食藥署今（16）日晚間強調，這是一則錯誤訊息。

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大鑫公司販售的富樂Flowflex快篩試劑，發生沒有C線，無法判讀的狀況，調查局追查後發現，進口商大鑫資訊公司竟用中國黑心快篩試劑魚目混珠，冒充富樂快篩試劑，粗估不法獲利高達1億多元。不過外界質疑，食藥署5月就收到提醒公文，但卻直至6月才同意註銷專案核准，讓大鑫快篩持續流入市面，並未積極處理。

對此，食藥署晚間透過新聞稿說明，食藥署分別於110年11月2日核准醫優公司，及今年5月10日核准大鑫公司專案輸入「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」產品，並分別於6月10日，醫優公司自請廢止，及6月15日廢止大鑫核准。

食藥署表示，已於今年3月監控到美國FDA官網發布警訊，警訊揭露ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd公司生產的「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」未經美國FDA核准，提醒消費者不要使用。

另食藥署也於5月接獲醫優公司申請廢止其專案輸入核准，來函引用前述FDA公告，經查後，食藥署並未曾核准品名為「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-Testing)」的產品專案輸入，且查美國FDA官網所列「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」緊急授權核准（EUA）資訊，其製造廠仍標示為「ACON LABORATORIES, INC. /5850 Oberlin Drive, # 340 SAN DIEGO, CA 92121, USA」。

食藥署強調，專案輸入的「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，其產品申請資料及說明書所載製造廠均為「ACON LABORATORIES, INC. /5850 Oberlin Drive, # 340 SAN DIEGO, CA 92121, USA」，經審查符合《醫療器材管理法》第35條第2項第2款及《特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法》第9條規定，確認產品安全、效能及品質後予以核准。

食藥署指出，大鑫公司涉輸入非法的檢驗試劑，目前檢調尚在偵查中，如果經調查釐清，業者進口產品與核准不符，涉屬未經核准擅自輸入，依《醫療器材管理法》第62條規定，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金；又倘業者擅用或冒用本人或他人合法醫材名稱、說明書或標籤，依同法第61條規定，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科2000萬元以下罰金。

食藥署認為，考量非法檢驗試劑恐造成診斷錯誤，會讓陽性患者無法及時得到照護及救治，有重大危害人體健康之虞，已於11日禁止大鑫公司輸入、輸出、販賣、供應、運送、寄藏、媒介、轉讓或意圖販賣而陳列「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，並應自14日起一個月內完成回收作業，倘確定為非法產品將由衛生局沒入銷燬。

食藥署重申，為防止疫情擴散，對於新冠病毒檢驗試劑向來以最審慎態度監督管理，倘有不良產品或不法業者惡意仿冒、偽造產品包裝，皆積極配合檢調相關單位辦理，以維法制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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