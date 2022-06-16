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指揮中心官員近況？蘇貞昌曝5人自拍照　陳時中露面比讚

▲指揮中心多位官員確診，蘇貞昌16日晚間PO出他們居家照護自拍照。（圖／蘇貞昌臉書）
▲指揮中心多位官員確診，蘇貞昌16日晚間PO出他們居家照護自拍照。（圖／蘇貞昌臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-06-16 22:29:38

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以及多位官員因快篩陽性確診，目前都在居家照護當中，行政院長蘇貞昌今（16）日晚間，在臉書上PO出5名官員「自拍比讚照」，向國人報平安，也感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位，並持續與疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞開會，緊盯疫情發展。

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蘇貞昌說，目前陳時中指揮官等多位指揮中心同仁確診居家照護中，他希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好。蘇貞昌指出「防疫是沒有休假日的一樁重任」，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。

▲醫療應變組副組長羅一鈞（左）、疫情監測組組長周志浩（右），持續堅守崗位，監測國內疫情狀況（圖／蘇貞昌臉書）
▲醫療應變組副組長羅一鈞（左）、疫情監測組組長周志浩（右），持續堅守崗位，監測國內疫情狀況（圖／蘇貞昌臉書）

蘇貞昌提到，今年的染疫患者有 99.6% 都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，而確診數的增幅也逐漸趨緩。我們已開始為醫護人員、長者、長照機構住民等高風險族群接種第四劑疫苗。現在是進入正常生活前的關鍵時刻，請國人同胞完整接種疫苗，減輕中重症風險、提高保護力。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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