指揮中心官員近況？蘇貞昌曝5人自拍照 陳時中露面比讚
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以及多位官員因快篩陽性確診，目前都在居家照護當中，行政院長蘇貞昌今（16）日晚間，在臉書上PO出5名官員「自拍比讚照」，向國人報平安，也感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位，並持續與疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞開會，緊盯疫情發展。
蘇貞昌說，目前陳時中指揮官等多位指揮中心同仁確診居家照護中，他希望他們多休息，也拍張自拍照，讓國人知道他們一切安好。蘇貞昌指出「防疫是沒有休假日的一樁重任」，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。
蘇貞昌提到，今年的染疫患者有 99.6% 都呈現無症狀或輕症，絕大多數居家照護後就能自行康復，而確診數的增幅也逐漸趨緩。我們已開始為醫護人員、長者、長照機構住民等高風險族群接種第四劑疫苗。現在是進入正常生活前的關鍵時刻，請國人同胞完整接種疫苗，減輕中重症風險、提高保護力。（編輯：林莞茜）
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