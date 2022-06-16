藍營議員批高市府防疫沒作為　湯詠瑜籲不要口水戰

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湯詠瑜列舉市長陳其邁多項迅速防疫部署回擊表示，高雄市對疫情的配套措施與管控，一直以來都是以最迅速、趨於完善的規劃，協助市民朋友防疫，高雄市車來速今年2月便已領先台北實施，首創關懷包得來速更是在5月11日實施。她表示，確診數上升為必然趨勢，陳其邁和市府團隊，以及防疫第一線人員，在艱難時期盡力做好萬全準備、謹慎因應，已完全顯現地方指揮官盡忠職守、愛護市民的責任與義務。
湯詠瑜指出，防疫不需口水戰，也不需要扯後腿的人！敵人是外來的病毒，而不是站在第一線的防疫人員、政府官員，呼籲國民黨議員不要只會口水戰，應該以實際作為去關心、鼓勵不畏病毒、無懼疲憊，為國民健康把關站在第一線的防疫人員！
湯詠瑜也說，入境居家檢疫天數放寬為「3+4」後，市府團隊為嚴防境外移入個案，6月13日起已加強邊境管制，針對港口、漁港和機場檢驗出的確診者抽驗基因定序。她說，疫情讓人心惶惶，但陳其邁與市府團隊在中央政策發布後，隨即擬定完善配套措施，避免疫情一波未平一波又起，難道不是在努力嚴守高雄國境邊防、堅守人民健康嗎？
湯詠瑜認為，放寬邊境管制為國際趨勢，後疫情時代，台灣若再不放寬邊境管制，與已開放邊境的國家相比，國際地位將逐漸降低，也會嚴重影響我國相關產業、進出口貿易所需的人才、商機。她強調，持續管制邊境影響的是觀光、製造、旅遊和高科技等產業，商機流失更會使我國錯失提升國際地位的契機。