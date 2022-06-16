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藍營議員批高市府防疫沒作為　湯詠瑜籲不要口水戰

▲藍營議員批高市府防疫沒準備民進黨前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜湯詠瑜籲不要口水腿。（圖／湯詠瑜提供）
▲藍營議員批高市府防疫沒準備民進黨前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜湯詠瑜籲不要口水腿。（圖／湯詠瑜提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-16 22:54:31

高雄市議會國民黨黨團今（16）日批高市府沒做好防疫準備；對此，民進黨前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜今（16）日反駁指出，市長陳其邁及市府團隊及防疫第一線人員，在艱難時期盡力做好萬全準備、謹慎因應，「我們的敵人是外來的病毒，而不是站在第一線的防疫人員、政府官員」，奉勸國民黨議員不要只會口水戰。

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高雄市疫情進入高原期，高雄市議會國民黨團指責衛福部把關不力，早在5月13日就有良心企業發公文示警，卻視而不見，這近1個月時間毫無作為，更要求高雄市長陳其邁硬起來，不該同屬執政黨就不敢要求中央扛責。對此，湯詠瑜作出上述表示。

湯詠瑜列舉市長陳其邁多項迅速防疫部署回擊表示，高雄市對疫情的配套措施與管控，一直以來都是以最迅速、趨於完善的規劃，協助市民朋友防疫，高雄市車來速今年2月便已領先台北實施，首創關懷包得來速更是在5月11日實施。她表示，確診數上升為必然趨勢，陳其邁和市府團隊，以及防疫第一線人員，在艱難時期盡力做好萬全準備、謹慎因應，已完全顯現地方指揮官盡忠職守、愛護市民的責任與義務。

湯詠瑜指出，防疫不需口水戰，也不需要扯後腿的人！敵人是外來的病毒，而不是站在第一線的防疫人員、政府官員，呼籲國民黨議員不要只會口水戰，應該以實際作為去關心、鼓勵不畏病毒、無懼疲憊，為國民健康把關站在第一線的防疫人員！

湯詠瑜也說，入境居家檢疫天數放寬為「3+4」後，市府團隊為嚴防境外移入個案，6月13日起已加強邊境管制，針對港口、漁港和機場檢驗出的確診者抽驗基因定序。她說，疫情讓人心惶惶，但陳其邁與市府團隊在中央政策發布後，隨即擬定完善配套措施，避免疫情一波未平一波又起，難道不是在努力嚴守高雄國境邊防、堅守人民健康嗎？

湯詠瑜認為，放寬邊境管制為國際趨勢，後疫情時代，台灣若再不放寬邊境管制，與已開放邊境的國家相比，國際地位將逐漸降低，也會嚴重影響我國相關產業、進出口貿易所需的人才、商機。她強調，持續管制邊境影響的是觀光、製造、旅遊和高科技等產業，商機流失更會使我國錯失提升國際地位的契機。


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