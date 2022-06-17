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無印良品變了！全台首間路面店　「賣菜賣餐還賣麵包 」

▲MUJI無印良品預計將於今年7月中開設全台首間的「路面店」，地點選在高雄的岡山門市，將首賣咖哩輕食套餐。（圖／廠商提供）
▲MUJI無印良品預計將於今年7月中開設全台首間的「路面店」，地點選在高雄的岡山門市，將首賣咖哩輕食套餐。（圖／廠商提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-17 08:20:00

日系生活用品專賣店MUJI無印良品，預計今年7月中開設全台首間的「路面店」，地點選在高雄的岡山門市。路面店不同於百貨商場，將提供700坪超大的店面空間，同時開賣全台唯一咖哩輕食，並攜手在地職人首度販售烘焙麵包，相當多樣化。

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無印良品全台第一間路面店岡山門市，預計下月中開幕，坐擁700坪空間為全台最大店鋪，同時也首度公開最多樣化的餐食服務內容。MUJI無印良品表示，由於疫情影響民眾生活，而MUJI無印良品希望營造一處讓大家能好好吃飯、好好放鬆的場域，因此岡山門市以「食與憩」為主軸，提供全新的餐飲服務提案。

▲MUJI無印良品，預計將於今年7月中開設全台首間的「路面店」，地點選在高雄的岡山門市。（圖／廠商提供）
▲無印良品全台第一間路面店地點選在高雄的岡山門市，坐擁700坪空間，為全台最大店鋪。（圖／廠商提供）
未來消費者前往岡山門市，不僅可以在高雄地區最大的「良品市場」中，選購當季生鮮蔬果及台灣特色選品「FOUND FOOD」系列。MUJI無印良品更首次攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點。

▲MUJI無印良品，預計將於今年7月中開設全台首間的「路面店」，地點選在高雄的岡山門市。（圖／廠商提供）
▲無印良品首次攜手高雄在地烘焙職人，將在岡山門市引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點。（圖／廠商提供）
除此之外，更進一步，提供豐富餐飲體驗，MUJI無印良品以熱銷調理食品：異國咖哩速食包為主要推薦，搭配咖哩專用米飯及現煮新鮮蔬食，推出咖哩輕食套餐。同步Café&Meal MUJI暢銷甜品本和香糖起司蛋糕、無咖啡因的玉米鬚茶及嚴選在地水果釀造，岡山門市限定販售的芭樂啤酒與荔枝啤酒等。

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