高雄今新增9293例 　陳其邁︰疫情這週可望緩解

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，高市今天扣除轉銜23案，共新增9293例，快篩判陽占比95.8%，PCR陽性確診占4.2%，盛行率至今天為止已接近12%，其中50歲到64歲確診人數占當日20.2%，比昨天約上升1.7%，此年齡層這周已有3次單日確診人數增幅較大。另65歲以上長者，在共病風險及重症威脅，群體免疫力仍偏低，需特別留意。
謝文斌表示，高中以下學校含公立幼兒園、補習班6月20日至30日維持遠距，直接到學期結束前都暫停，改成線上教學。補習班也以線上教學為主，但可以視家長需求混成教學，若有確診者要匡列班級停課3天，學校及幼兒園也會提供基本照顧服務。不過謝文斌也指出，學校經過校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行實體學習及活動，如期末考、實驗課和實作課等。
陳其邁表示，為防止重症死亡，高雄市也將針對長照機構一周執行五天快篩，只要篩到陽性就立即實施分艙分流，立刻給藥，並專案列管，統計住宿型長照機構的投藥比例，已達97.4%，高於全國平均值。
陳其邁也指出，最近將針對行動不便等居家照顧的長輩，希望能做到確診12小時內即給藥，高雄大概有2.6萬左右的長輩，65歲以上長輩萬一染疫，鼓勵開藥、服用藥物。
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