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高雄今新增9293例 　陳其邁︰疫情這週可望緩解

▲高雄今天新增9293例，盛行率接近12%，市長陳其邁依據各縣市七日移動平均圖，預估高雄市高原期在這周應會緩解。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增9293例，盛行率接近12%，市長陳其邁依據各縣市七日移動平均圖，預估高雄市高原期在這周應會緩解。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-16 23:46:08

高雄今天新增9293例，盛行率接近12%，累計確診個案33萬6520例，市長陳其邁依據各縣市七日移動平均圖，預估高雄市疫情高原期在這周應會緩解，他指出，目前高雄累計盛行率為11.97%，與台中的11.45%差不多。同時，教育局長謝文斌宣布，考量疫情仍在高原期，高中以下含幼兒園、補習班遠距教學到6月30日，不過學校可以安排返校進行實體期末考。

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▲6月16日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月16日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，預估高雄市高原期在這周應會緩解，他指出，目前高雄盛行率為11.97%，與台中的11.45%差不多。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，預估高雄市高原期在這周應會緩解，他指出，目前高雄盛行率為11.97%，與台中的11.45%差不多。（圖／高市府提供）
同時，有鑑於50歲到64歲及65歲以上族群，群體免疫力仍偏低，陳其邁也宣布，重症及死亡仍是防疫關鍵，因此高市會針對長照機構盡早篩出確診者、盡快投藥，對居家行動不便染疫長輩，也希望在確診12小時內即能投藥。

▲65歲以上長輩或居家照護對象、在家行動不方便的長輩，於確診後12小時內給藥。（圖／高市府提供）
▲65歲以上長輩或居家照護對象、在家行動不方便的長輩，於確診後12小時內給藥。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，高市今天扣除轉銜23案，共新增9293例，快篩判陽占比95.8%，PCR陽性確診占4.2%，盛行率至今天為止已接近12%，其中50歲到64歲確診人數占當日20.2%，比昨天約上升1.7%，此年齡層這周已有3次單日確診人數增幅較大。另65歲以上長者，在共病風險及重症威脅，群體免疫力仍偏低，需特別留意。

▲考量疫情仍在高原期，高雄市高中以下含幼兒園、補習班遠距教學到6月30日，不過學校可以安排返校進行實體期末考。（圖／高市府提供）
▲考量疫情仍在高原期，高雄市高中以下含幼兒園、補習班遠距教學到6月30日，不過學校可以安排返校進行實體期末考。（圖／高市府提供）
謝文斌表示，高中以下學校含公立幼兒園、補習班6月20日至30日維持遠距，直接到學期結束前都暫停，改成線上教學。補習班也以線上教學為主，但可以視家長需求混成教學，若有確診者要匡列班級停課3天，學校及幼兒園也會提供基本照顧服務。不過謝文斌也指出，學校經過校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行實體學習及活動，如期末考、實驗課和實作課等。

陳其邁表示，為防止重症死亡，高雄市也將針對長照機構一周執行五天快篩，只要篩到陽性就立即實施分艙分流，立刻給藥，並專案列管，統計住宿型長照機構的投藥比例，已達97.4%，高於全國平均值。

陳其邁也指出，最近將針對行動不便等居家照顧的長輩，希望能做到確診12小時內即給藥，高雄大概有2.6萬左右的長輩，65歲以上長輩萬一染疫，鼓勵開藥、服用藥物。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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