小孩都看什麼書？十大童書排行榜揭曉：國中生瘋「這本」
不知道怎麼幫孩子選擇童書嗎？透過博客來的童書排行榜Top 10名單，可能會有些頭緒。博客來統計2022年上半年童書閱讀暢銷榜，「奇科幻兒童小說」受歡迎的程度更甚以往，榜首由華文奇幻天后陳郁如新作《玉使》奪下。至於，已經賣逾3年的《神奇柑仔店》今年上半年依舊穩坐Top 10名單中，同時推出線上童書展，最低29元起。
隨著暑假到來，博客來預估童書買氣會較平日增加6成以上。根據內部統計前10名的熱賣童書發現，「奇科幻兒童小說」受歡迎的程度更甚以往，榜首由華文奇幻天后陳郁如新作《玉使》奪下，更帶動前作《長生石的守護者》熱銷，一人包辦上半年童書暢銷榜TOP1及TOP5。
而連續暢銷逾3年的《神奇柑仔店》，系列作今年出版到12集，口碑好評仍在中年級孩子與家長之間傳送，《神奇柑仔店11》與《神奇柑仔店12》分別登上半年暢銷童書TOP3、TOP4。
在育兒過程中，「情緒教育」是父母與孩子重要的一課，不僅2021年度童書暢銷冠軍王宏哲的情緒成長繪本《為什麼不能想怎樣就怎樣》持續占榜，舊作《為什麼不能等一下》，以及培養孩子的挫折耐受力的《不怕輸的才是贏家》、幫助家長解決親子情緒衝突的《被罵了，怎麼辦？》等也大受好評，「親子共讀」儼然成為家庭親子間重要且正向的溝通方式。
除了分享熱賣書單之外，博客來即日起～8/31推出年度最大「童書」展，攜手超過200家童書出版社，包含親子天下、小天下、遠流、三采、小熊、步步、小魯、上誼等歷年最多，主打故事小說、知識漫畫、圖畫書、遊戲書等類型，上萬種童書下殺29元起，首波(6/15-6/20)，精選375種熱門兒童套書，下殺66折。活動期間可用35元起加購價，將屁屁偵探、波力、寶可夢、汪汪隊等人氣角色週邊商品帶回家；單筆訂單消費滿萬元，再抽「豪華童書箱」(市價超過8,800元)。