尊榮真旗艦—Mazda CX-9 25T AWD Signature Captain Seat試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda CX-9以魂動仿生設計勾勒出最自然的身形與律動感，縱使推出已有一段時程，但整體樣貌造型在市場仍不顯過時，不過為了刺激消費者購車慾望，Mazda針對車型進行調整，推出25T 2WD Premium-Captain Seat與25T AWD Signature Captain Seat，與其它車型不同就是採用六人座設定。
試駕車型為新增的25T AWD Signature Captain Seat，在外觀方面與25T 2WD車型不同，水箱護罩是採用格柵式設計，並搭配鍍鉻飾條妝點，營造出超越同級精緻質感，同時也刻劃出吸引目光焦點的樣貌。
Mazda除具有質感的造型設計，座艙更有著超越同級媲美豪華品牌的精緻設計，尤其CX-9旗艦車型更為講究，此次的25T AWD Signature Captain Seat車型所配置的第二排獨立座椅就進一步提升質感氛圍。首先採用Nappa真皮包覆與菱格紋設計的座椅，在實際乘座與視覺都給予高級商務般感受，可前後移動與椅背多段可調則實現對於舒適的要求，而座椅加熱控制、杯架與扶手組成的中央控台，更進一步提升整體乘坐舒適與豪華度。此外5,075mm車長尺碼與2,930mm軸距和第二排可前後移動等多項條件助益下，不僅替第二排創造寬敞的乘坐空間，就連第三排也擁有成人乘坐有充裕舒適的環境。
除了後座獨立座椅所提供的絕佳乘坐體驗，車艙格局設計更是精彩，大量軟質飾板與皮革鋪陳，營造出溫潤且富含豪華氣息，實木飾板的點綴則達到CX-9欲訴求的高級質感氛圍。配備方面亦提供無線充電、無線Apple CarPlay、MRCC全速域主動車距控制巡航、LAS車道偏移防止、SCBS進階前行煞車輔助等豐富便利與智慧輔助科技配備。中控螢幕雖仍為9吋規格，但直覺介面和實用功能及搭配旋鈕式控制鍵，在實際操作則有相當討喜的感受。
CX-9 25T AWD Signature Captain Seat不僅在乘坐給予質感享受，在動力方面也提供飽滿性能，搭載的2.5升渦輪引擎給予230hp/42.8kgm最大動力輸出，在此性能驅使下，讓近2噸重的CX-9沒有笨重拖泥帶水，甚至有著相當輕快順暢的加速反應，若進一步加深油門或切換至Sport模式，則會給予更強勁的力道推動。但別幻想會猶如鋼砲般威猛，畢竟這是一款訴求尊榮舒適的六人座車型，快速平穩移動及精緻細膩路感回饋才是主要任務。
CX-9 25T AWD Signature Captain Seat雖主要僅是針對第二排座椅進行調整，但所營造的質感氛圍和賦予的乘坐舒適度，與七人座車型相比則是有感的升級，對於五人以上七人未滿的用車情況，六人座的CX-9相對能讓每位乘員都能獲得舒適。