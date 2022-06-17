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尊榮真旗艦—Mazda CX-9 25T AWD Signature Captain Seat試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-17 00:55:20

CX-9為Mazda旗下旗艦車型，縱使推出已有一段時程，但[憑藉5+2七人座與超過5米車長的設定，加上質感出眾的日式美學風格，使其至今於市場依舊受到消費者青睞，而為了讓地位與質感更上層樓，推出擁有六人座更舒適的CX-9 25T AWD Signature Captain Seat。

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Mazda CX-9以魂動仿生設計勾勒出最自然的身形與律動感，縱使推出已有一段時程，但整體樣貌造型在市場仍不顯過時，不過為了刺激消費者購車慾望，Mazda針對車型進行調整，推出25T 2WD Premium-Captain Seat與25T AWD Signature Captain Seat，與其它車型不同就是採用六人座設定。

試駕車型為新增的25T AWD Signature Captain Seat，在外觀方面與25T 2WD車型不同，水箱護罩是採用格柵式設計，並搭配鍍鉻飾條妝點，營造出超越同級精緻質感，同時也刻劃出吸引目光焦點的樣貌。

CX-9雖有著5,075mm車長，但外觀視覺卻一點也不顯龐大。
CX-9雖有著5,075mm車長，但外觀視覺卻一點也不顯龐大。
CX-9 25T AWD Signature Captain Seat水箱護罩採格柵式設計。
CX-9 25T AWD Signature Captain Seat水箱護罩採格柵式設計。
輪圈採20吋亮銀分割造型。
輪圈採20吋亮銀分割造型。
Mazda除具有質感的造型設計，座艙更有著超越同級媲美豪華品牌的精緻設計，尤其CX-9旗艦車型更為講究，此次的25T AWD Signature Captain Seat車型所配置的第二排獨立座椅就進一步提升質感氛圍。首先採用Nappa真皮包覆與菱格紋設計的座椅，在實際乘座與視覺都給予高級商務般感受，可前後移動與椅背多段可調則實現對於舒適的要求，而座椅加熱控制、杯架與扶手組成的中央控台，更進一步提升整體乘坐舒適與豪華度。此外5,075mm車長尺碼與2,930mm軸距和第二排可前後移動等多項條件助益下，不僅替第二排創造寬敞的乘坐空間，就連第三排也擁有成人乘坐有充裕舒適的環境。

25T AWD Signature Captain Seat車型最大特色就是採用六人座配置。
25T AWD Signature Captain Seat車型最大特色就是採用六人座配置。
前座和第二排採Nappa真皮菱格紋鋪陳，前座更提供通風/加熱功能。
前座和第二排採Nappa真皮菱格紋鋪陳，前座更提供通風/加熱功能。
獨立座椅加上2,930mm軸距及椅背可調和前後移動，讓第二排擁有絕佳的舒適乘坐感受。
獨立座椅加上2,930mm軸距及椅背可調和前後移動，讓第二排擁有絕佳的舒適乘坐感受。
後座椅具有加熱功能。
後座椅具有加熱功能。
中央扶手下方有規劃抽屜置物空間。
中央扶手下方有規劃抽屜置物空間。
超過5米車長和第二排可前後移動等助益，第三排就算成人乘坐也不會擁擠。
超過5米車長和第二排可前後移動等助益，第三排就算成人乘坐也不會擁擠。
第三排使用時行李廂有230公升容積，倒放後則能擴增到810公升。
第三排使用時行李廂有230公升容積，倒放後則能擴增到810公升。
除了後座獨立座椅所提供的絕佳乘坐體驗，車艙格局設計更是精彩，大量軟質飾板與皮革鋪陳，營造出溫潤且富含豪華氣息，實木飾板的點綴則達到CX-9欲訴求的高級質感氛圍。配備方面亦提供無線充電、無線Apple CarPlay、MRCC全速域主動車距控制巡航、LAS車道偏移防止、SCBS進階前行煞車輔助等豐富便利與智慧輔助科技配備。中控螢幕雖仍為9吋規格，但直覺介面和實用功能及搭配旋鈕式控制鍵，在實際操作則有相當討喜的感受。

大量使用軟質與皮革讓車艙擁有媲美豪華車的高級感。
大量使用軟質與皮革讓車艙擁有媲美豪華車的高級感。
中控螢幕雖僅9吋但卻有著直覺的介面及支援無線Apple CarPlay和Andorid Auto。
中控螢幕雖僅9吋但卻有著直覺的介面及支援無線Apple CarPlay和Andorid Auto。
實木飾板與中控控旋鈕都帶來良好感受。
實木飾板與中控控旋鈕都帶來良好感受。
無線充電省去繁雜的充電線。
無線充電省去繁雜的充電線。
有倒車影像即使車長超過5米也不用擔心停車視野。
有倒車影像即使車長超過5米也不用擔心停車視野。
配備MRCC全速域主動車距控制巡航與LAS車道偏移防止系統。
配備MRCC全速域主動車距控制巡航與LAS車道偏移防止系統。
12支Bose揚聲器提供美妙音樂及音場。
12支Bose揚聲器提供美妙音樂及音場。
CX-9 25T AWD Signature Captain Seat不僅在乘坐給予質感享受，在動力方面也提供飽滿性能，搭載的2.5升渦輪引擎給予230hp/42.8kgm最大動力輸出，在此性能驅使下，讓近2噸重的CX-9沒有笨重拖泥帶水，甚至有著相當輕快順暢的加速反應，若進一步加深油門或切換至Sport模式，則會給予更強勁的力道推動。但別幻想會猶如鋼砲般威猛，畢竟這是一款訴求尊榮舒適的六人座車型，快速平穩移動及精緻細膩路感回饋才是主要任務。

230hp/42.8kgm動力讓近2噸的CX-9擁有相當輕盈順暢的加速表現。
230hp/42.8kgm動力讓近2噸的CX-9擁有相當輕盈順暢的加速表現。
CX-9 25T AWD Signature Captain Seat雖主要僅是針對第二排座椅進行調整，但所營造的質感氛圍和賦予的乘坐舒適度，與七人座車型相比則是有感的升級，對於五人以上七人未滿的用車情況，六人座的CX-9相對能讓每位乘員都能獲得舒適。

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