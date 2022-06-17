不再雨神同行！屏東縣飆高溫警示 未來一週天氣穩定悶熱
中央氣象局表示，鋒面逐漸遠離，今（17）日台灣附近轉為偏南風環境，各地大多為多雲到晴，天氣較穩定，高溫普遍皆來到30度以上，北部及宜蘭花蓮為30、31度左右，中南部及台東為32至34度，局部地區溫度還會更高些，感受偏熱，尤其屏東縣近山區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線較高，外出記得要做好防曬並多補充水分。
降雨方面，偏南風帶來一些水氣，使南部及東南部地區有零星短暫陣雨，不過降雨範圍小、時間也較短暫，而午後也有些對流發展，在北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨的機會，不過與前幾天相比都較緩和。
週六至下週四，太平洋高壓慢慢增強影響，各地大多為多雲到晴，高溫逐日上升，到下禮拜各地高溫普遍升到34度左右；環境為偏南風，使南部及東南部地區有零星陣雨，不過降雨範圍小、時間較短暫，大部分時間仍可見陽光，其他地區為多雲到晴，午後主要在北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週日「滯留鋒」逐日北移，「太平洋高壓」並未增強西伸，今日各地多雲時晴，天氣悶熱、防中暑；大氣不穩定、午後有局部短暫陣雨或雷雨。今日各地氣溫：北部22至34度，中部24至35度，南部24至36度，東部23至36度。週末兩天各地多雲時晴，天氣悶熱；大氣不穩定、午後有局部短暫陣雨或雷雨，西南部清晨上午偶有局部零星降雨。
最新模式模擬顯示，下週一至週四「太平洋高壓」逐漸增強西伸，天氣晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。（編輯：倪浩軒）