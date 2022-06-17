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50歲被稱「阿嬤」氣噗噗！警慘遭投訴　中市警規定4稱謂

▲台中市有位員警在處理交通事故時，稱呼一位50歲的婦人為「阿嬤」，結果遭到民眾投訴。（示意圖／警方提供）
▲台中市有位員警在處理交通事故時，稱呼一位50歲的婦人為「阿嬤」，結果遭到民眾投訴。（示意圖／警方提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 07:12:55

見到人該怎麼稱呼可是門高深的學問！台中市就有位員警在處理交通事故時，稱呼一位50歲的婦人為「阿嬤」，對方氣得當場抗議說「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」。有民眾更為此事撥打1999專線投訴，認為警察稱呼他人時要有同理心，不曉得年紀就該用較年輕的稱謂。對此，台中市警局近日發文給所有下屬單位，統一規定只能用「同學、小姐、女士、先生」這4種方式來稱呼民眾，避免爭議。

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據了解，台中市政府警局14日發出公文給各單位，公文中提到去年底有員警在處理交通事故時，關心一位50歲民眾說「阿嬤妳有沒有怎樣」，對方立即回應「我很時尚，怎麼叫我阿嬤」。有民眾透過電台知道此事後，還打1999專線投訴，認為警方應用較年輕的稱謂來稱呼民眾。

▲中市警局交通大隊發文給各單位，提到稱呼民眾的注意事項。（圖／翻攝自鴿社迷因臉書）
▲中市警局交通大隊發文給各單位，提到稱呼民眾的注意事項。（圖／翻攝自鴿社迷因臉書）
於是台中市警局統一規定，如果是年輕人、看似學生，不分男女都稱呼「同學」；年輕女性一律稱呼「小姐」；年長女性統一稱呼「女士」；男性則是除了同學外，全部稱呼「先生」。

根據《自由時報》報導，中市警局交通大隊事故處理組長施昌谷表示，提升服務品質的第一件事就是妥當稱呼民眾，援用企業界的「顧客分析管理」後，統一4種稱謂，坊間常用的阿公、阿嬤、歐巴桑、歐吉桑、大叔、阿姨等等就不要使用，以免造成民眾不良觀感。（編輯：倪浩軒）

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