NBA／鎖定雷霆防守悍將 拓荒者願拿出今年7號籤當籌碼
NBA總冠軍賽正如火如荼的進行，不過聯盟其他28支球隊，已經開始為下一季而準備。根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，波特蘭拓荒者希望能交易來雷霆前鋒Luguentz Dort補強鋒線，為此願意出今年的首輪第7順位選秀權來進行談判。
拓荒者本季拆掉「雙槍」，正式進入到重整階段，而在這支仍以Damian Lillard為核心的球隊中，他們希望增強防守，此前曾傳出他們想要得到暴龍前鋒OG Anunoby的消息。
而在今年獲得首輪第7順位選秀權的情況下，拓荒者也希望這支首輪籤能成為球隊交易的重要籌碼。他們已經和雷霆展開討論，希望能用7號籤和雷霆交易Dort及對方手上的12號籤。
今年23歲的Dort，2019-20賽季以落選秀身份加入雷霆，上賽季為雷霆隊出賽51場，場均可得到17.2分，投籃命中率為40.4%，三分球命中率為33.2%。身材壯碩、腳步靈活的他，防守能力出眾，曾因為在季後賽對位James Harden而打響名號。
Dort下賽季的薪資為190萬美元，之後他將成為一名不受限制自由球員。雷霆在本屆選秀大會上擁有第2、12和34順位的選秀權。