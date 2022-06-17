COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／鎖定雷霆防守悍將　拓荒者願拿出今年7號籤當籌碼

▲雷霆前鋒Luguentz Dort。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆前鋒Luguentz Dort。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-17 07:29:06

NBA總冠軍賽正如火如荼的進行，不過聯盟其他28支球隊，已經開始為下一季而準備。根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，波特蘭拓荒者希望能交易來雷霆前鋒Luguentz Dort補強鋒線，為此願意出今年的首輪第7順位選秀權來進行談判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拓荒者本季拆掉「雙槍」，正式進入到重整階段，而在這支仍以Damian Lillard為核心的球隊中，他們希望增強防守，此前曾傳出他們想要得到暴龍前鋒OG Anunoby的消息。

而在今年獲得首輪第7順位選秀權的情況下，拓荒者也希望這支首輪籤能成為球隊交易的重要籌碼。他們已經和雷霆展開討論，希望能用7號籤和雷霆交易Dort及對方手上的12號籤。

今年23歲的Dort，2019-20賽季以落選秀身份加入雷霆，上賽季為雷霆隊出賽51場，場均可得到17.2分，投籃命中率為40.4%，三分球命中率為33.2%。身材壯碩、腳步靈活的他，防守能力出眾，曾因為在季後賽對位James Harden而打響名號。

Dort下賽季的薪資為190萬美元，之後他將成為一名不受限制自由球員。雷霆在本屆選秀大會上擁有第2、12和34順位的選秀權。

NBA／勇士G6若奪冠　聯盟總裁Silver將無法到場頒獎

NBA／「G6湯」此役爆發？Thompson：不會給自己太大壓力

羽球／激戰3局！戴資穎4連勝王苑力　闖印尼賽女單8強

羽球／不敵李卓耀！周天成直落二出局　無緣印尼賽8強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀