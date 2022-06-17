美股遭血洗！台股早盤跌逾220點 台積電一度跌破500元
美國聯準會15日宣布升息3碼，為1994年以來首見最激進的升息幅度，美股昨（16）日大跌，道瓊跌2%多、那指跌4%、費半更是跌6%以上，而台積電ADR也重跌4.67%，另外台灣升息半碼。台北股市今（17）日開盤重摔，早盤一度跌約220點，下殺來到15617點。權值股台積電早盤跌8元，一度跌破500元大關。
美股道瓊指數16日大跌741.46點，或2.42%，收29927.07點；那斯達克指數暴跌453.06點，或4.08%，收10,646.1點；標普500指數暴跌123.22點，或3.25%，收3666.77點；費城半導體指數暴跌170.7點，或6.24%，收2566.9點。
權值股台積電早盤跌8元，跌破500元大關，來到499元，隨後跌幅縮小。其他晶圓代工也腳軟，聯電跌2.7%，來到47.75元左右。世界先進與力積電跌逾2%。其他重要電子股，如聯發科跌2.8%，來到848元。鴻海跌1%，來到110.5元。另外，南亞科、華碩、宏碁、和碩、跌逾1%，大立光、國巨、旺宏則跌2%。
航空股慘綠，華航、長榮航跌4到5%。而今日逆勢抗跌股包含群創，明基醫一度飆漲停，至於電動車零組件也相對抗跌，如同致、胡連、乙盛、德微漲1到2%。還有部分遊戲股紅通通，華義漲逾4%、歐買尬漲2.4%，昱泉、訊連來到盤上。