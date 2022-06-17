疫情下百貨業衝業績 年中慶超強回饋吸引人潮回流

儘管疫情仍未趨緩，百貨業為衝刺業績，包括中友百貨的年中慶及台中新光三越的會員好好節仍熱鬧上檔，會員可享超強回饋。中友百貨另加碼推出「韓國美食物產展」，琳瑯滿目各式韓國美食物產，涵蓋濟州島特產、韓味人氣經典、街邊必吃美食、韓式鮮醃小菜等，讓哈韓族不用出國也能盡情採買，大啖韓國美食，明顯可見人潮回流。





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中友百貨即日起至29日推出年中慶活動，首7日持中友APP於1F化妝品、2F香水櫃、3F~13F、B1~B2，當日累積滿3000元贈家族點數400點，依此類推限量10000份。此外，1F、2F名品、B棟5F珠寶、AB棟10F大家電，當日累積滿5000元贈家族點數600點，限量2000份，可累贈。





▲中友百貨「韓國美食物產展」熱鬧登場，18日可以到現場與香蕉牛奶胖胖瓶玩遊戲，有機會獲贈小禮物。（圖／中友百貨提供）

配合年中慶，即日起至6月27日同場於C棟13F國際大廳舉辦「韓國美食物產展」，近年因為韓劇「魷魚遊戲」再度翻紅的韓國街邊小吃戳椪糖原味重現，6月17日只要在韓國美食物產展，當日單筆滿399元即贈椪糖兌換券1張，親自體驗韓國傳統遊戲，好玩又好吃，限額25名！





中友百貨企劃處經理簡聰政表示，因為疫情影響，國人出入境受到限制，中友百貨今年夏天邀請眾多韓國美食廠商舉辦美食物產展，展出內容包含美味熟食、零食餅乾、生鮮漬物、韓味調理包、美妝小物…應有盡有，想念韓國風味的消費者可以趁機補貨。





活動期間也推出多項趣味活動以及打卡、滿額贈，6月16日到27日推出「每日一物」單元，辣炒年糕、現炸熱狗、韓式螃蟹醬等買1送1超級優惠。6月18日PM15：00~16：00邀請可愛的香蕉牛奶胖胖瓶人偶舉辦粉絲見面會。活動期間不限金額消費即可獲得一組幸運號碼，有機會抽中價值4380元韓國物產展驚喜福袋(共6名)。





▲疫情下，台中新光三越年中慶辦會員好好節，超強回饋吸引人潮回流。（圖／台中新光三越提供）

今夏寵愛會員最強回饋！台中新光三越「會員好好節」即日起至 6 月 26 日盛大登場。 skm points 千萬點數大放送又一波！天天獨享品牌 39 折起超夯爆品，

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新光三越年中慶首度針對百萬會員規劃「會員好好節」，從全台 15 家分店到 APP 精選優惠／點數專區、電商平台 skm online 、美食地圖 skm eats 等線上線下各大平台，都推出寵愛會員的專屬禮遇，不僅備足最豐富的流行商品－最夯穿搭、保養、運動或居家換季，檔期間更恰逢夏換季全面 7 折起，就是要讓會員都以最超值的回饋輕鬆提升涼夏生活儀式感。

▲台中市光三越年中慶推「會員好好節」，APP點數專區，有上千項流行夯品提供會員兌換。（圖／台中新光三越提供）