輪胎行縱火釀8死！護樹老娘嘆關鍵原因：不給自己留活路

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她並引用內政部建築研究所的文章指出，「鐵皮屋一但發生火災，多數由於內部火載量甚高，火災猛烈度甚大，短時間即超越鋼結構桿件的耐熱強度，其鋼骨容易因受熱而彎曲，整間鐵皮屋即會因重心不穩，失去平衡而塌陷。且鐵皮屋建築物內通常無防火區劃，一旦火災形成，如初期無法控制，在預燃相乘效應，可燃物會加速分解，致命之閃燃現象，往往在消防隊介入時就已發生，增加了消防搶救困難」。
Angela Chang認為，悲劇發生後最簡單和情緒性的反應，是指責逆子縱火犯，但是高喊「呼死」之餘，「更嚴重的是台灣還有多少死亡鐵皮屋？政府在明知鐵皮屋火災連搶救的機會都沒有，竟然還能核發建照、給予水電供應？這也太嚇人了吧？這算不算政府失職呢？」Angela Chang最後不禁感慨，「我們買房子，住房子都要看看風水，可惜很多人根本不信風水，連一條活路都不留給自己...」（編輯：倪浩軒）
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