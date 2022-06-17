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輪胎行縱火釀8死！護樹老娘嘆關鍵原因：不給自己留活路

▲新竹輪胎行逆子縱火8死，案件震驚社會。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死，案件震驚社會。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 09:49:34

新竹市東大路一段的正義輪胎行，15號晚間，屋主二兒子陳男因與家人發生口角爭執，一怒之下潑灑汽油縱火，結果釀成11口之家8死的慘劇，陳男的母親、妻兒、胞妹與大嫂都命喪火場。孽子惡行令外界髮指，不過台灣護樹團體聯盟義工「護樹老娘」卻指出，輪胎行一家所住的鐵皮屋，恐怕也是造成悲劇的關鍵之一，感嘆直言「住這樣的房子是連一點給自己生路的餘地都沒有」。

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▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死，案件震驚社會。（圖／翻攝畫面）
「護樹老娘」Angela Chang在臉書發文談論輪胎行縱火案，「夏天的雲，天空遼闊，然而有的人只是因為一個衝動就再也看不到了。」並透露自己特別去找出輪胎行的照片，發現是「鐵皮屋、外面焊接上了鐵窗，住這樣的房子是連一點給自己生路的餘地都沒有，這8個人連逃都沒有機會逃。」

她並引用內政部建築研究所的文章指出，「鐵皮屋一但發生火災，多數由於內部火載量甚高，火災猛烈度甚大，短時間即超越鋼結構桿件的耐熱強度，其鋼骨容易因受熱而彎曲，整間鐵皮屋即會因重心不穩，失去平衡而塌陷。且鐵皮屋建築物內通常無防火區劃，一旦火災形成，如初期無法控制，在預燃相乘效應，可燃物會加速分解，致命之閃燃現象，往往在消防隊介入時就已發生，增加了消防搶救困難」。

Angela Chang認為，悲劇發生後最簡單和情緒性的反應，是指責逆子縱火犯，但是高喊「呼死」之餘，「更嚴重的是台灣還有多少死亡鐵皮屋？政府在明知鐵皮屋火災連搶救的機會都沒有，竟然還能核發建照、給予水電供應？這也太嚇人了吧？這算不算政府失職呢？」Angela Chang最後不禁感慨，「我們買房子，住房子都要看看風水，可惜很多人根本不信風水，連一條活路都不留給自己...」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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