央行升息半碼　新台幣早盤一度貶至29.775元

雖然美元指數自高點回落一度跌破104，但由於美國聯準會（Fed）升息3碼，台灣央行僅升息半碼，在預期台美利差擴大，外資恐加速流出、新台幣貶壓將加重，今（17）日早盤台北股、匯市同步下殺，新台幣兌美元一度貶至29.775元、貶值4分，但隨著台股跌幅收斂，新台幣盤中翻升觸29.718元，之後又拉回至平盤上下，目前小貶在29.748元。
美國聯準會宣布升息3碼，為1994年以來首見最激進的升息幅度，美股持續大跌，道瓊跌2%多、那指跌4%、費半更是跌6%以上，而台積電ADR也重跌4.67%，加上台灣升息半碼，台股開盤重摔，早盤一度跌約220點，下殺來到15617點，目前仍跌逾百點。
國際匯市部分，美元指數也重挫逾1%，一度跌破104，主要包括瑞士央行意外自2007年來首次升息，英國央行也將利率上調至13年高點，拉近美國和各國的利差，而亞洲主要貨幣韓元今日早盤仍偏弱，目前在1287.65韓元兌1美元震盪，日圓則一度回升至132價位，目前又回到133.3兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤以29.76元、貶值2.5分開出後，在台股走跌及央行升息半碼台美利差擴大下，新台幣兌美元進一步貶至29.775元、貶值4分，但因台股跌幅稍有收斂，新台幣一度回升到29.718元，之後在平盤上下震盪，目前小貶在29.748元。