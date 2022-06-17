COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／8年4冠！Curry砍32分　勇士4:2戰勝綠軍再奪總冠軍

▲Stephen Curry率領勇士奪得總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry率領勇士奪得總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-17 11:29:372022-06-17 11:58:59

金州勇士今(17)日在客場和波士頓塞爾提克進行總冠軍賽第6戰，超級球星Stephen Curry這一場21投12中，命中6 顆三分球，拿到3４分，帶領勇士以103:90贏球，系列賽4:2贏球，8年內拿下了第4冠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上一場比賽勇士頂住壓力，在主場大通中心拿下天王山之戰，取得系列賽聽。球隊不想夜長夢多，這一場希望能在波士頓廣場花園拿下G6奪冠。不過塞爾提克隊史從未在總冠軍賽吞下3連敗，外界預期此役將會有激烈的對抗。

開賽塞爾提克果然打出猛烈攻勢，一波14:2的開局讓勇士得喊出暫停，客隊因壓迫出現很多失誤，不過勇士在調整陣容後，回敬一波25:8的反擊，反倒在首節打完取得27:22領先。

次節手感不錯的Poole連進三分，一波10:0高潮，讓勇士領先到15分；綠軍跨節長達約5分鐘的時間裡沒得分。但在暫停回來後，Brown連得5分，率隊打出7:0的攻勢止血，半場打完勇士命中10顆三分球，取得15分領先。勇士前兩節抓下9個進攻籃板，投進10顆三分球，塞爾提半場12次失誤，創總冠軍半場失誤數新高。

易籃再戰後，Green又進三分，Curry在第三節6分鐘內投進6顆三分球，拉開到22分的領先。不過暫停回來後，塞爾提克很快打出猛烈反擊，三節打完追到只剩10分落後。

末節兩隊戰鬥進入到白熱化，Poole連續拿分讓勇士重新取得14分領先，在綠軍追分時，Curry挺身而出，兩次切入得手，加上一次漂亮的空檔三分命中，就此底定勝負。

Curry這一場打出自己的價值，拿到34分7籃板7助攻；Andrew Wiggins攻下18分6籃板5助攻；Poole也有15分進帳，Green則是拿到12分12籃板8助攻。勇士團隊命中19顆三分球。

NBA／Poole外線手感燙　勇士G6上半節打完取得15分領先

羽球／坦言面對失利感到失望　李洋：想辦法再自我突破

NBA／鎖定雷霆防守悍將　拓荒者願拿出今年7號籤當籌碼

NBA／勇士G6若奪冠　聯盟總裁Silver將無法到場頒獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀