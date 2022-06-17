NBA／8年4冠！Curry砍32分　勇士4:2戰勝綠軍再奪總冠軍

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開賽塞爾提克果然打出猛烈攻勢，一波14:2的開局讓勇士得喊出暫停，客隊因壓迫出現很多失誤，不過勇士在調整陣容後，回敬一波25:8的反擊，反倒在首節打完取得27:22領先。
次節手感不錯的Poole連進三分，一波10:0高潮，讓勇士領先到15分；綠軍跨節長達約5分鐘的時間裡沒得分。但在暫停回來後，Brown連得5分，率隊打出7:0的攻勢止血，半場打完勇士命中10顆三分球，取得15分領先。勇士前兩節抓下9個進攻籃板，投進10顆三分球，塞爾提半場12次失誤，創總冠軍半場失誤數新高。
易籃再戰後，Green又進三分，Curry在第三節6分鐘內投進6顆三分球，拉開到22分的領先。不過暫停回來後，塞爾提克很快打出猛烈反擊，三節打完追到只剩10分落後。
末節兩隊戰鬥進入到白熱化，Poole連續拿分讓勇士重新取得14分領先，在綠軍追分時，Curry挺身而出，兩次切入得手，加上一次漂亮的空檔三分命中，就此底定勝負。
Curry這一場打出自己的價值，拿到34分7籃板7助攻；Andrew Wiggins攻下18分6籃板5助攻；Poole也有15分進帳，Green則是拿到12分12籃板8助攻。勇士團隊命中19顆三分球。