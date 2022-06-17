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私校退場棘手　潘文忠：要重新盤整台灣高教政策與資源

▲新北市華夏科技大學日前爆出併校爭議。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市華夏科技大學日前爆出併校爭議。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-17 10:46:08

私校退場條例完成立法，加速私校退場速度，近日不斷傳出有學校退場、併校、被列專輔學校等爭議。教育部長潘文忠今（17）日在廣播節目中表示，少子化對台灣高教影響很大，確實要重新盤整台灣高教政策與資源；對於財務、辦學品質不佳的學校，則要讓它們退場，雖然政府「很痛」，但為了師生權益，仍要面對。

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潘文忠指出，2、30年前屬於台灣嬰兒潮，每年新生兒約30至40萬名，因此當時高教數量快速擴張，但現今新生兒不到16萬名，學生生源已無法滿足那麼多學校，少子化議題是台灣高教的大挑戰。

他認為，確實要重新盤整台灣高教政策跟資源，包括面對國際人才競爭，台灣應發展更精緻、具競爭的高教，去年推動大學創新條例，鬆綁高教；並透過國際招生提高國內大學生源，目前疫情趨緩，國際學生也在回流中；對於大學過量、財務或辦學不佳的學校則須面對，不能讓學生一邊背學貸、又無法學到東西，退場條例就是要解決這個問題。

對於華夏科大是否退場、併國立大學爭議。潘文忠表示，華夏科大學生目前約3000位學生，財務、辦學還很健全，並非教育部列管的專案輔導學校，也未正式向教育部提出合併計畫，據他側面了解，華夏科大董事會考量華夏未來師生發展，盼與台灣科技大學合作，彼此僅在意見交換過程，但以過去經驗看來，公私併難度高，涉及人員、校產等問題，若兩校有彼此討論、照顧師生權益，教育部立場是樂觀其成，但不會限制或強迫學校。

另外，文化大學董事會於今年初改選由台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任，並獲教育部首肯，但近日傳出管中閔、蘇慧貞雙雙辭去文大董座一職。

潘文忠說，自己也是從外界訊息得知此事，但文大是私校，須依董事會章程而定，當時董事會推選管中閔和蘇慧貞擔任文大董事，教育部考量學校長期發展、兼任董事不影響校長本職、認為頂大校長辦學經驗對私校校務發展有益，且應能讓過往派系問題有折衷發展的機會，經過審慎評估、斟酌後同意，教育部絕對不會介入文大董事會。

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