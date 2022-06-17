私校退場棘手　潘文忠：要重新盤整台灣高教政策與資源

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他認為，確實要重新盤整台灣高教政策跟資源，包括面對國際人才競爭，台灣應發展更精緻、具競爭的高教，去年推動大學創新條例，鬆綁高教；並透過國際招生提高國內大學生源，目前疫情趨緩，國際學生也在回流中；對於大學過量、財務或辦學不佳的學校則須面對，不能讓學生一邊背學貸、又無法學到東西，退場條例就是要解決這個問題。
對於華夏科大是否退場、併國立大學爭議。潘文忠表示，華夏科大學生目前約3000位學生，財務、辦學還很健全，並非教育部列管的專案輔導學校，也未正式向教育部提出合併計畫，據他側面了解，華夏科大董事會考量華夏未來師生發展，盼與台灣科技大學合作，彼此僅在意見交換過程，但以過去經驗看來，公私併難度高，涉及人員、校產等問題，若兩校有彼此討論、照顧師生權益，教育部立場是樂觀其成，但不會限制或強迫學校。
另外，文化大學董事會於今年初改選由台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任，並獲教育部首肯，但近日傳出管中閔、蘇慧貞雙雙辭去文大董座一職。
潘文忠說，自己也是從外界訊息得知此事，但文大是私校，須依董事會章程而定，當時董事會推選管中閔和蘇慧貞擔任文大董事，教育部考量學校長期發展、兼任董事不影響校長本職、認為頂大校長辦學經驗對私校校務發展有益，且應能讓過往派系問題有折衷發展的機會，經過審慎評估、斟酌後同意，教育部絕對不會介入文大董事會。