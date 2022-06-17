美駐中國大使：中國清零政策料持續到2023年初

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伯恩斯在布魯金斯研究所（Brookings Institution）一場網路活動上表示：「我想我們將不得不忍受此事很長一段時間。」
伯恩斯說：「我個人的推測是，我們可能會看到『COVID-19清零政策』持續到2023年頭幾個月。」他指的是中國尋求消滅每一批新病例的政策，這樣的政策往往配合嚴苛的封鎖措施和大規模檢測。
伯恩斯提到美國企業「在看到這一切結束前，對未來進行投資會猶豫不決」。
分析人士指出，如果不取消這樣的策略，中國政府今年國內生產毛額（GDP）5.5%左右的成長目標將難以達成。
伯恩斯批評北京當局在中國社群媒體上，審查美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月針對美國對中政策的演說，當中布林肯說，華府希望中國能遵守國際規範。
伯恩斯說：「我們把演說內容放在微博、微信上，大約2個半小時後就遭到審查，被刪掉了。」他還說，使館幾天後重新貼文，再度遭到移除。
伯恩斯也說，中國政府內部關於美國正在衰退，因而對中國更具侵略性的一些評估並不精確，是一個「藉口」。
他說：「我認為有所改變的，是中國政府過去5到10年間…新的侵略性行為。已經看到此事的逆反應出現。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110616