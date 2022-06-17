國民女婿起底！學霸羅一鈞曾赴非洲　3年前做1事救無數人

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而《NOWnews今日新聞》整理出，關於羅一鈞可能讓岳母很意外的point：
1.個性個性憨厚老成
2.一天工作20小時
3.因為防疫沒空洗衣服，向指揮官陳時中請假
4.甜食不離手，38歲時罹患糖尿病
5.出過一本書《心之谷：羅一鈞醫生給愛滋感染者和感染者親友的溫暖叮嚀》
6.平定口罩之亂
7.義媒封他「失眠的醫生救了台灣」
8.曾胖到72公斤
9.周末會到戶外騎單車
10.搭捷運提前2、3站下車走路回家
羅一鈞的過往事蹟不只如此！美國籍博士後研究員倪誠志於15日在推特上發文，內文中提到「羅一鈞醫師就是在2019年一手敲響中國『非典型肺炎』警鐘的那個人，之後台灣採取了極為快速的回應，他拯救的性命簡直無可計數。」
短短一篇貼文曝光後，瞬間吸引大批網友留言，「真的很感謝他」、「羅副辛苦了！」、「希望羅女婿能好好保重身體」、「希望他保重身體」、「真正的台灣大英雄」、「孤鈞奮戰！指揮中心的其他人這兩年也辛苦了」、「這真的是最棒也最公正的評價：他救了無以計數的性命」。
據了解，羅一鈞於2019年12月31日，因失眠於清晨5點多查看網路論壇PTT，卻發現有網友轉貼關於「武漢市衛健委緊急通知」，該公告內容中提到，醫院出現不明原因肺炎患者要加強診療收案。羅一鈞馬上了解情況並回報至工作群組，緊接著當日便開始進行準備工作，隨即還傳遞訊息至中國大陸疾控中心以及世界衛生組織（WHO），希望對方能對相關資訊提供回應。
這段故事甚至被義大利媒體如義大利共和報（la Repubblica）和義大利地區型日報「L'Unione Sarda」等報導，大讚「失眠的醫生和免費論壇如何拯救了台灣！」此外，西班牙國家報（El País）則是以「台灣冠狀病毒模型：所有人的快速反應，技術和口罩」為標題，撰寫羅一鈞如何藉由一篇護國貼文發現疫情，更封PTT為台灣的Reddit。
而《NOWnews今日新聞》曾報導《羅一鈞獨撐記者會！醫讚「孤鈞奮戰」 超認真開會背影曝》，羅一鈞近日獨自主持記者會，除了讓外界相當關心指揮中心其他官員的病況，他在記者會上的表現也備受外界好評，就連重症醫陳志金也忍不住發文大讚「記者會雖然孤鈞奮戰，但，羅副回答得四平八穩」，引來網友們紛紛直呼不愧是「國民女婿」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。