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國民女婿起底！學霸羅一鈞曾赴非洲　3年前做1事救無數人

▲台灣疫情延燒進指揮中心，官員接連傳出確診，最近2天都是由醫療應變組副組長羅一鈞一人獨撐記者會。（圖／指揮中心）
▲台灣疫情延燒進指揮中心，官員接連傳出確診，最近2天都是由醫療應變組副組長羅一鈞一人獨撐記者會。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 11:59:162022-06-17 13:17:07

最近台灣疫情延燒進指揮中心，指揮官陳時中、發言人莊人祥等官員接連傳出確診，而最近兩日的下午例行防疫記者會，皆是由有著「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞一人獨撐大局，讓他再度備受外界關注，也令不少岳母們開始產生好奇，究竟擁有如此好評的羅一鈞是什麼樣的人？目前定居在台灣的前中研院基因體研究中心的美國籍博士後研究員倪誠志（Chase W. Nelson），近日就回憶起羅一鈞的過往，不禁淚讚「他拯救的性命簡直無可計數！」

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醫療應變組副組長羅一鈞近年在防疫上展現出非凡的表現，也意外讓他聲名大譟。而羅一鈞身為學霸過往人生相當不一般，其就讀建中數理資優，後又考上台大醫學系，甚至曾至非洲行醫，而這段經歷幫助他找到未來方向，便是希望學成後幫助發展不完善的國家，返台後也馬上進入台大內科，在感染科受訓取得感染科證照，最終成為疾管署防疫醫師。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心）
▲擁有「國民女婿」之稱的羅一鈞近年來備受外界關注。（圖／指揮中心）
而《NOWnews今日新聞》整理出，關於羅一鈞可能讓岳母很意外的point
1.個性個性憨厚老成
2.一天工作20小時
3.因為防疫沒空洗衣服，向指揮官陳時中請假
4.甜食不離手，38歲時罹患糖尿病
5.出過一本書《心之谷：羅一鈞醫生給愛滋感染者和感染者親友的溫暖叮嚀》
6.平定口罩之亂
7.義媒封他「失眠的醫生救了台灣」
8.曾胖到72公斤
9.周末會到戶外騎單車
10.搭捷運提前2、3站下車走路回家

羅一鈞的過往事蹟不只如此！美國籍博士後研究員倪誠志於15日在推特上發文，內文中提到「羅一鈞醫師就是在2019年一手敲響中國『非典型肺炎』警鐘的那個人，之後台灣採取了極為快速的回應，他拯救的性命簡直無可計數。」

▲倪誠志在推特上發文回憶羅一鈞過去在第一時間發現疫情爆發，大讚「他拯救的性命簡直無可計數！」（圖／翻攝倪誠志推特）
▲倪誠志在推特上發文回憶羅一鈞過去在第一時間發現疫情爆發，大讚「他拯救的性命簡直無可計數！」（圖／翻攝倪誠志推特）
短短一篇貼文曝光後，瞬間吸引大批網友留言，「真的很感謝他」、「羅副辛苦了！」、「希望羅女婿能好好保重身體」、「希望他保重身體」、「真正的台灣大英雄」、「孤鈞奮戰！指揮中心的其他人這兩年也辛苦了」、「這真的是最棒也最公正的評價：他救了無以計數的性命」。

據了解，羅一鈞於2019年12月31日，因失眠於清晨5點多查看網路論壇PTT，卻發現有網友轉貼關於「武漢市衛健委緊急通知」，該公告內容中提到，醫院出現不明原因肺炎患者要加強診療收案。羅一鈞馬上了解情況並回報至工作群組，緊接著當日便開始進行準備工作，隨即還傳遞訊息至中國大陸疾控中心以及世界衛生組織（WHO），希望對方能對相關資訊提供回應。

▲（圖／指揮中心）
▲羅一鈞曾於凌晨在PTT上發現有網友轉貼關於「武漢市衛健委緊急通知」，馬上著手了解並回報工作群組。（圖／指揮中心）
這段故事甚至被義大利媒體如義大利共和報（la Repubblica）和義大利地區型日報「L'Unione Sarda」等報導，大讚「失眠的醫生和免費論壇如何拯救了台灣！」此外，西班牙國家報（El País）則是以「台灣冠狀病毒模型：所有人的快速反應，技術和口罩」為標題，撰寫羅一鈞如何藉由一篇護國貼文發現疫情，更封PTT為台灣的Reddit。

而《NOWnews今日新聞》曾報導《羅一鈞獨撐記者會！醫讚「孤鈞奮戰」　超認真開會背影曝》，羅一鈞近日獨自主持記者會，除了讓外界相當關心指揮中心其他官員的病況，他在記者會上的表現也備受外界好評，就連重症醫陳志金也忍不住發文大讚「記者會雖然孤鈞奮戰，但，羅副回答得四平八穩」，引來網友們紛紛直呼不愧是「國民女婿」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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