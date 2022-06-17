升息半碼／力道弱？台經院：保留下半年調整空間

此次Fed一口氣升息3碼，是美國2000年以來最大的升息幅度，吳孟道認為，此舉還是在市場的預期之內，只是相對過去的升息幅度，這次很明顯看出Fed更鷹派的舉動，「當然大家會擔心這樣的升息幅度會對之後的經濟，包括消費、投資、需求造成壓力。」但Fed還是主要考量到通膨，加上目前利率相對還在低檔，還不會有太大的衝擊。
至於美國升息對全球的影響，吳孟道指出主要是在金融市場的部分，全球股價後勢端看美股表現。觀察16日的美股，各界對於經濟衰退的恐懼加劇血洗美股，4大指數皆重挫收黑。然而，吳孟道覺得Fed升息舉動不會僅止於此，「到年底都還有大約7碼的升息空間，目前看來，金融市場的波動性比較需要擔心。」但對經濟來講，現在都還在升息初步的階段，對實體經濟的衝擊可能還不會那麼快，不過以長期來看，若今年年底還會再升息3至4碼，經濟壓力會加大，這恐怕比較值得去留意。
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然而，還有一個十分重要的考量點，吳孟道說明，一般來說全球的升息循環不會只做一次就停，「像韓國最近也是很積極的在跟進升息的動作。」最主要還是因為，如果不跟的話，國內外利差因素會讓資金外流風險加大，一旦風險加大，會對內部的金融市場帶來更大的衝擊，不利國內的金融穩定。
所以當美國升息的時候，大多數國家都會逐步跟進，只是速度以及幅度不會像美國那麼快，畢竟各國通膨壓力不一，美國跟歐元區通膨逾8%，韓國大概4至5%左右，台灣更低只有大約3%，如果不如美國通膨壓力來的大，在升息的力道上就會放緩，但方向上大家可能會趨於一致，也就是跟著美國的升息步調走
雖然台灣通膨壓力不如美國來的沈重，但此次升息半碼確實讓人跌破眼鏡，只升半碼是否力道太弱，真的能有效抑制通膨嗎？吳孟道坦言，此次升息抑制通膨的力道可能不大，他猜測央行內部的看法可能是認為下半年通膨壓力會逐漸往下，甚至明年可能會在2%以下，所以在這樣的預測中，央行當然不會選擇在這一次針對通膨做比較抑制的動作。
吳孟道指出，還有一件很重要的事情是，央行可能會怕如果今天升1碼，對經濟壓力衝擊會更大，尤其是受疫情影響的內需市場，批發、零售、觀光餐飲業等，如果這次稍微升的再強一點，可能會讓經濟更往下走，「這也是央行不想看到的！」而且照各國都會跟著FED步調往上升的邏輯來看，央行升半碼是為了保留9月至12月的升息空間，讓整個貨幣政策比較彈性一點。
央行宣布升息半碼的同時，也同步下修今年台灣經濟成長率預測值（GDP），從第1季預估的4.05%下調至3.75%；回顧今天5月，行政院主計處也將GDP下修至3.91%，大家所憂慮的「不保4」正血淋淋的上演，吳孟道對此回應，央行把經濟成長率下修就代表央行也會擔心難保4的問題，所以升息的力道才會趨向保守。
他表示，從主計處跟央行掌握到的資訊看起來大概認知到這波疫情對內需壓力帶來的衝擊，因此在「保4」上，確實會有疑慮，但重點還是要看下半年的內需消費，或許政府還會有新一波的紓困、振興作為，有機會對經濟再做出一些貢獻，有沒有機會保4，仍待觀察。