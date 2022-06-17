林右昌翻轉基隆　綠委：深信蔡適應能接棒

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邱泰源表示，醫療人員診治疾病，提升人民的健康品質，城市治理則是診治城市的問題，有計劃將城市改造得更有活力，人民更加幸福快樂。
邱泰源說，敬佩林右昌領導市府團隊，前瞻規劃、魄力落實將基隆改頭換面，更在總統蔡英文領導的政府大力支持下，不但奠定了基隆成為國際大都市的最好基礎，更重拾基隆人的光榮感。
邱泰源也深信，蔡適應未來一定能持續承接林右昌，完成後續重要市政工作，這是基隆市民幸福，更會是台灣國際亮點。
民進黨立委吳玉琴也說，好久沒有到基隆了，大家對基隆的印象總是下雨，濛濛的天氣、擁擠的道路，港邊總是瀰漫著柴油味道。今天看到基隆的改變，充滿設計感的城市，即將成為與世界打交道的國家海洋門戶，這樣的蛻變與進步，令人感動。
民進黨立委蔡易餘說，基隆許多的市街區規劃以及交通建設值得嘉義學習，就像林右昌說的，「只要有價值理念、有執行力、有實踐力，就可以改變一個城市的命運」，他表示，自己上任後，嘉義建設的腳步也從沒停歇，因為大家都有相同的理念，就是希望讓故鄉可以更好。
民進黨立委陳秀寳也說，回顧台灣史上有許多起點是在北台灣的基隆，想想中台灣的鹿港也是古都，綜觀歷史脈絡、人口結構、區域文化，建縣300年的彰化未來在市中心的街區規劃以及交通建設等等議題上，有很多可借鏡基隆這幾年蛻變的經驗。