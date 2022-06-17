COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

林右昌翻轉基隆　綠委：深信蔡適應能接棒

▲林右昌（左）8年任期屆滿，民進黨將徵召在地立委蔡適應（右）投入基隆市長選戰，力拚接棒綠色執政。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
▲林右昌（左）8年任期屆滿，民進黨將徵召在地立委蔡適應（右）投入基隆市長選戰，力拚接棒綠色執政。（圖／翻攝自蔡適應臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-17 11:09:21

2022城市博覽會於基隆盛大舉辦中，多位民進黨立委先後前往參訪。醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源今（17）日分享參訪心得指出，敬佩基隆市長林右昌領導市府團隊，前瞻規劃、魄力落實將基隆改頭換面，深信基隆立委蔡適應未來一定能持續承接林右昌，完成後續重要市政工作，這是基隆市民幸福，更會是台灣國際亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨立委蔡適應（圖／翻攝自蔡適應IG）
▲民進黨立委蔡適應被黨內視為接棒基隆市長林右昌的不二人選。（圖／翻攝自蔡適應IG）
邱泰源16日率領醫師全聯會和北北基醫師公會等幹部參訪2022城市博覽會，他說，林右昌親自講述基隆市數十年來的發展脈絡，及市政團隊這7年多來啟動的一系列城市設計運動，未來將逐步翻新城市樣貌，令大家印象深刻，十分感動。

邱泰源表示，醫療人員診治疾病，提升人民的健康品質，城市治理則是診治城市的問題，有計劃將城市改造得更有活力，人民更加幸福快樂。

邱泰源說，敬佩林右昌領導市府團隊，前瞻規劃、魄力落實將基隆改頭換面，更在總統蔡英文領導的政府大力支持下，不但奠定了基隆成為國際大都市的最好基礎，更重拾基隆人的光榮感。

邱泰源也深信，蔡適應未來一定能持續承接林右昌，完成後續重要市政工作，這是基隆市民幸福，更會是台灣國際亮點。

民進黨立委吳玉琴也說，好久沒有到基隆了，大家對基隆的印象總是下雨，濛濛的天氣、擁擠的道路，港邊總是瀰漫著柴油味道。今天看到基隆的改變，充滿設計感的城市，即將成為與世界打交道的國家海洋門戶，這樣的蛻變與進步，令人感動。

民進黨立委蔡易餘說，基隆許多的市街區規劃以及交通建設值得嘉義學習，就像林右昌說的，「只要有價值理念、有執行力、有實踐力，就可以改變一個城市的命運」，他表示，自己上任後，嘉義建設的腳步也從沒停歇，因為大家都有相同的理念，就是希望讓故鄉可以更好。

民進黨立委陳秀寳也說，回顧台灣史上有許多起點是在北台灣的基隆，想想中台灣的鹿港也是古都，綜觀歷史脈絡、人口結構、區域文化，建縣300年的彰化未來在市中心的街區規劃以及交通建設等等議題上，有很多可借鏡基隆這幾年蛻變的經驗。

內幕／城博會點亮基隆！綠下週徵召蔡適應　拚接棒林右昌

城市博覽會受好評　林右昌：盼國人拋去對基隆的刻板印象

阻侯友宜連任！林右昌戰新北？林錫耀：大家有想像與期待

林智堅戰桃園？鄭運鵬：空降非重點、續鄭文燦施政才重要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀