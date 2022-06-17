科博館「爆哥你壞壞」NFT開賣 「賦能型」入手免費逛展場

NFT近年掀起熱潮，繼故宮推出結合文物的NFT之後，國立自然科學博物館與臺灣知名NFT平台「Jcard 這咖」跨界合作，以科博館吉祥物恐龍家族的反派角色「爆哥」為主角，6月20日暑假前夕推出「賦能型PFP」NFT商品「爆哥你壞壞NFT」，首波限量1000包，每包都是獨一無二樣貌，入手「爆哥你壞壞NFT」可免費逛展場。





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國立自然科學博物館館長焦傳金表示，NFT（Non-fungible Token）「非同質化代幣」是近年火紅名詞，每個NFT都代表一個獨立的數位資料，可作為虛擬商品所有權的電子憑證，換句話說，每位觀眾購買的「爆哥你壞壞NFT」都是絕無僅有的。科博館特別加碼可參觀展示場的超強賦能，凡購買「爆哥你壞壞NFT」憑所附專屬條碼，即可免費參觀科博館展示場一次，期待更多親子透過一同購買、擁有科博館NFT，帶領孩子認識前沿科技，接觸元宇宙未來新視界。





▲科博館攜手臺中廣三SOGO百貨在12樓推出「爆哥你壞壞NFT」小型展覽至8月28日，展示15幅高清版「爆哥你壞壞NFT」。（圖／科博館提供）

「爆哥你壞壞NFT」以Q版風格結合海洋、夏天等元素，量身打造獨一無二的個人畫像，採用程式演算法的生成藝術(Generative art)功能，可自動隨機搭配不同的背景、服裝、配件等多元造型。此系列以「盲盒」形式推出，在付款之前，收藏品內容物是未知的，每個品項都是驚喜。





另外，只有虛擬互動當然不夠，科博館還把NFT實體化！攜手臺中廣三SOGO百貨在12樓推出「爆哥你壞壞NFT」小型展覽至8月28日，展示15幅高清版「爆哥你壞壞NFT」，購物不再限於實體商品，NFT也是新選項。科博館本次與Jcard合作提供便利購買方式，只要使用ATM或網路銀行匯款即可輕鬆購入，販售連結請上Jcard官網：https://www.jcard.io/life/tw/NMNS。





















