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「本土劇娜美」脫衣驚露大片紅疹　遭遇蟲蟲危機全身過敏

▲「本土劇娜美」張家瑋（中）化身女特務。（圖／民視提供）
▲「本土劇娜美」張家瑋（中）化身女特務。（圖／民視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-17 11:30:06

「本土劇娜美」張家瑋在民視八點檔《黃金歲月》中演出身手敏捷的Ruby，即使被人綁架勒索，也能智慧化解危機，甚至站在山坡旁進行武打動作戲，張家瑋透露當天拍攝跟臨演的對手戲，有先和動作指導過招，而且全程都來真的，沒有請替身，一拍完全場掌聲如雷，讓張家瑋相當感動，當場熱淚盈眶。

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▲張家瑋展現拳腳功夫。（圖／民視提供）
▲張家瑋展現拳腳功夫。（圖／民視提供）
張家瑋表示拍這一部戲很感動可以挑戰「特務女郎」，和歹徒搏鬥，以前就很嚮往動作戲的她，直說終於在《黃金歲月》圓夢了，雖然拍攝回家會發現多處的瘀青，甚至被地上的小石子磨破皮流血，但撐過去後發現自己是女漢子，整個人都很有成就感也滿足。她進一步說近期跟黃文星、藍葦華、張書偉跟廖苡喬對戲，大家都會事前討論有什麼可以增添表演的豐富性，所以經過這一次的格鬥洗禮後，導演也拍手叫好稱張家瑋「進步了」。

▲張家瑋手臂起大片紅疹。（圖／民視提供）
▲張家瑋手臂起大片紅疹。（圖／民視提供）
整天都在戶外拍攝的張家瑋，表示劇組幕前幕後都好辛苦，因為很熱蚊蟲也很多，而其中一場她跌落在山坡，等黃文星跟張書偉來救援時，因為鏡頭在拍攝，導致毛毛蟲不斷掉落在她身上，讓她驚恐不已，等到收工回家才發現身上一塊塊過敏。張家瑋也分享另一個印象深刻的事，當張書偉抱她起來旋轉飛踢歹徒，降落時不小心鞋根踩到他的腳，讓她連忙道歉，但每個人都為了表演而努力，團結一心的感覺超好。（編輯：楊穎軒）

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