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快訊／本土確診＋55187！死亡個案增154人　境外增74例

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 14:01:392022-06-17 14:04:22

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增55261例COVID-19確定病例，分別為55187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之55,187例本土病例，為25,821例男性、29,345例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(8,323例)、高雄市(8,248例)、新北市(6,671例)、臺南市(5,465例)、彰化縣(4,316例)、桃園市(4,305例)、臺北市(3,726例)、屏東縣(2,659例)、雲林縣(1,421例)、苗栗縣(1,344例)、南投縣(1,316例)、新竹縣(1,262例)、嘉義縣(1,054例)、新竹市(976例)、宜蘭縣(959例)、嘉義市(751例)、花蓮縣(730例)、基隆市(663例)、臺東縣(571例)、澎湖縣(256例)、金門縣(136例)、連江縣(35例)。

指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。

指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為51例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國及美國(各3例)、德國及新加坡(各2例)、阿拉伯聯合大公國、比利時、柬埔寨、法國及英國(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年4月19日至6月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,622,602例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,427,808例排除)，其中3,190,787例確診，分別為13,685例境外移入、3,177,048例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,868例COVID-19死亡病例，其中4,853例本土，個案居住縣市分布為新北市1,458例、臺北市802例、臺中市388例、桃園市358例、高雄市352例、臺南市252例、彰化縣195例、屏東縣161例、基隆市143例、宜蘭縣111例、南投縣97例、雲林縣88例、花蓮縣75例、嘉義縣71例、新竹縣及臺東縣各68例、苗栗縣64例、嘉義市51例、新竹市37例、金門縣9例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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