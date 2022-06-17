快訊／本土確診＋55187！死亡個案增154人　境外增74例

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指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。
指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為51例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國及美國(各3例)、德國及新加坡(各2例)、阿拉伯聯合大公國、比利時、柬埔寨、法國及英國(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年4月19日至6月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計12,622,602例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,427,808例排除)，其中3,190,787例確診，分別為13,685例境外移入、3,177,048例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,868例COVID-19死亡病例，其中4,853例本土，個案居住縣市分布為新北市1,458例、臺北市802例、臺中市388例、桃園市358例、高雄市352例、臺南市252例、彰化縣195例、屏東縣161例、基隆市143例、宜蘭縣111例、南投縣97例、雲林縣88例、花蓮縣75例、嘉義縣71例、新竹縣及臺東縣各68例、苗栗縣64例、嘉義市51例、新竹市37例、金門縣9例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。