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轉戰桃園市長？林智堅承諾球來就接、曝妻子意見不同

▲談到是否轉戰桃園，林智堅坦然表示，自己「球來就接」。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲談到是否轉戰桃園，林智堅坦然表示，自己「球來就接」。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-17 11:47:332022-06-17 11:55:08

新竹市長林智堅8年任期屆滿，是否轉戰年底桃園市長選舉，受到各界高度關注。其在今（17）日播出的網路節目「官我什麼事」專訪中談到，桃竹是共同生活圈，現在也早已不是單打獨鬥的年代，作為一個團隊成員，「我的個性是這樣子，團隊有需要，球來了，我就接」；他也說，不管未來的發展如何，他都會去聆聽大家的聲音，不過說到選桃園這件事情，「最大的不同的意見，來自於我太太，這個才是我最大的課題」。

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被問及民調勝過國民黨桃園市長參選人張善政，林智堅表示，桃園跟新竹在歷史上有非常緊密的脈絡，在生活的區域上，也是一個共同的生活圈。過去這幾年來，他和桃園市長鄭文燦在市政的交流也非常地緊密，桃園的鄉親看到新竹的蛻變，可能會有這樣一個感受，所以才會反映在近來民調上。
 
林智堅進一步表示，現在這個時代，早就不是單打獨鬥的時代，2018年自己在競選連任的時候，就和新北市、基隆市、桃園市組成「會做事」連線打選戰，民進黨在未來的選舉，也一定會是聯合作戰的方式，因為台灣確實不大，有共同生活圈、交通的串聯等等，各候選人是可以提出共同訴求的。
 
至於鄭文燦公開讚賞林智堅會是桃園市長好人選， 林說，謝謝鄭的肯定，作為一個團隊成員，就好像在球場上，每一個人都被分配了一個角色。捕手要做好捕手的角色、投手要做好投手的角色，但是外野手也很重要，「我的個性是這樣子，團隊有需要，球來了，我就接」。
 
林智堅也說，他絕對是不會迴避 、是會直球對決的人，對於2022，不管在哪一個位置，自己都不會缺席，哪怕是在牛棚裡面做個準備，或者是在看台區當個啦啦隊，每一個角色都會去扮演好。總之團隊的一分子，就是希望說國家更好、城市發展更好，「那麼球來了，就接」。
 
另外，對於林智堅是否轉戰桃園，民進黨內部仍有不同聲音，林智堅表示，民進黨本就不是一言堂，黨內對於重大的議題，都會有很多不同的意見和聲音，這是好事，一個民主國家本該如此。

林智堅強調，不管未來的發展如何，他都會去聆聽大家的聲音，不過說到選桃園這件事情，「最大的不同的意見，來自於我太太，這個才是我最大的課題」。

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