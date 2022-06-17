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從港都看港都　史哲指基隆城市博覽會看見台灣自信

▲高市副市長史哲率文化局等市府團對參訪基隆城市博覽會，基隆市長林右昌（白衣）熱情接待港都兄弟。（圖／截自史哲臉書）
▲高市副市長史哲率文化局等市府團對參訪基隆城市博覽會，基隆市長林右昌（白衣）熱情接待港都兄弟。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-06-17 12:16:442022-06-17 12:18:11

高雄市副市長史哲昨(16)日率包括文化局在內相關市府團隊參訪2022基隆城市博覽會，史哲表示，從港都看港都、深深感受到基隆的迷人魅力，與基隆市長林右昌擘劃城市建設的用心，他認為這場大型會展，已讓國際社會再次看見台灣揚帆啟航的自信。

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▲史哲在參訪過程中深深感受到基隆的迷人魅力，與林右昌擘劃城市建設的用心，他認為這場大型會展，已讓國際社會再次看見台灣揚帆啟航的自信。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲在參訪過程中深深感受到基隆的迷人魅力，與林右昌擘劃城市建設的用心，他認為這場大型會展，已讓國際社會再次看見台灣揚帆啟航的自信。（圖／截自史哲臉書）
史哲也形容基隆的美，是生活在城市每一角落，邀請大家把握時間，在做好防疫措施下，一起造訪基隆，見證台灣海洋文化的過去、現在、未來，看見更多城市的改變和未來的可能。​

▲史哲參訪基隆城市博覽會，形容高雄跟基隆是港都兄弟。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲參訪基隆城市博覽會，形容高雄跟基隆是港都兄弟。（圖／截自史哲臉書）
史哲與文化局長王文翠及市府同仁，一同參訪2022基隆城市博覽會，受到林右昌市長、黃駿逸秘書長、曾姿雯處長、陳靜萍局長與多個局處同仁的熱情接待與導覽，陸續走訪國門廣場、正濱漁港、沙灣展區。

史哲表示，他從港都高雄出發，來到港都基隆。從曾是縱貫線鐵路南部起點的高雄，也從快樂的出航一路走到港都夜雨。史哲說，高雄港、基隆港都是臺灣與世界接軌的起點。山海交會、歷史交織、時空流轉，都是台灣文化、現代化的重要起點。

史哲指出這次城市博覽會主為起點城市，從臨海生活出發，在地職人、居民鄰里、政府團隊通力合作，以城市歷史脈絡、建設與轉變、自信與榮耀展示獨一無二的「基隆經驗」。

史哲認為，在參訪過程中，可以深深感受到市長林右昌城市治理的用心、與擘劃城市建設與規劃的努力，基隆在市政團隊用心打造下，向世界呈現其蛻變斑斕璀璨的港灣，在大家齊心防疫，實體的大型會展，更讓國際社會再次看見台灣揚帆啟航的自信。​

史哲提到即將來到的8月台灣文博會、10月的台灣設計展，高雄也將持續秉持發展台灣IP的理念。面對可能是迎來第一波疫後開放的大型活動，相關的籌備工作緊鑼密鼓進行中，市府將再次以高雄為舞台，展現台灣設計設計台灣 ，世界將被台灣深刻的文化及豐沛的創意能量所驚豔。

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