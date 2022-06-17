鄭寶清為選桃園嗆林智堅 鄭運鵬：參選人應考量城市未來
新竹市長林智堅8年任期屆滿，是否轉戰年底桃園市長選舉，受到各界高度關注，不過也有意爭取參選桃園市長的民進黨前立委鄭寶清卻開砲，嗆林智堅「空降又落跑」。桃園的民進黨立委鄭運鵬今（17）日受訪指出，這次桃園市長的提名不用拘泥形式、時間點、在地或外來，只要願意在桃園服務都是好事，不希望黨內有無意義的批評及內耗。
鄭運鵬表示，他一直以來都是強調尊重黨中央的程序，所以黨中央本週中常會後徵詢在地表態的前輩，沒有徵詢自己，也並不表示被排除在外，若是中央黨部認為疫情趨緩，可以開始進行桃園提名的動作，他都尊重這個判斷。
鄭運鵬說，這次桃園市長的提名不用拘泥形式、時間點、在地或外來，只要願意在桃園服務的，都會給予祝福，只要黨內同志呼聲高、勝選機率高，他都正面肯定，若提名被徵詢的前輩，都會祝福與協助，而參選者應考量桃園未來發展，而非自己慾望。
鄭運鵬說，自己擔任在地2屆立委，過去也曾被國民黨講過空降，但桃園市民也是給自己機會，選舉應看桃園需要、民進黨需要，而非考慮自己要什麼，他不會為保持參選可能性而否定別人能力，而所有人到桃園發展都認為是好事，不希望黨內有無意義的批評及內耗。