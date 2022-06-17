郭彥均為發文致歉 蘇貞昌重申要對抗假訊息、非針對個人
藝人郭彥均日前在臉書發文稱，因為疫情「這麼多孩子就這樣走了」，行政院長蘇貞昌也對此表示，非針對個人，但要查辦假消息，反遭部分人士砲轟傷害言論自由。時隔半個月，郭彥均昨日向蘇貞昌道歉，更直言蘇揆很冤枉，蘇貞昌今（17）日受訪表示，這件事情本來就不是對藝人個人，而是外部一直利用假訊息製造社會紛亂、打擊防疫工作，大家要一起對抗假訊息與病毒，不是彼此對抗。
郭彥均5月在臉書發文提到疫情，其中1句「這麼多孩子就這樣走了」，引發譁然，蘇貞昌當時表示，面對「不實謠言要加以究辦」。
時隔至今半個月，郭彥均昨日透露，他這段時間感到最煩的就是害蘇貞昌跟疫情指揮官陳時中被外界誤會。他說，當時蘇貞昌是說造謠者要罰300萬，這樣說其實沒錯，這背後可能有人為操作，而很多報導寫得很像蘇貞昌在針對自己，這件事也讓他知道，以後發文要更加小心，以免傷害更多人。
對此，蘇貞昌今受訪表示，這件事情本來就不是對藝人個人，而是對於外部一直利用假訊息，國外設各種帳號，同一時間發假訊息製造社會紛亂、打擊防疫工作，要一起對抗製作這些假訊息外部勢力與病毒，不是彼此對抗，不要亂傳外經查證的假訊息，以免對防疫工作不好，對國人同胞團結不好。
蘇貞昌說，2年多來國人同胞團結一起，已經要走向正常生活的最後關鍵戰役，希望大家一起來合作。