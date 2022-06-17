NBA／有趣巧合！過去5年明星賽MVP 剛好也是這5年的FMVP
NBA總冠軍賽今(17)日結束，金州勇士以4:2擊敗波士頓塞爾提克，繼2019年之後再度捧盃。而球隊主將Stephen Curry也拿到生涯首座FMVP，同時延續了一個有趣的紀錄：近5年的明星賽MVP，剛好也拿下了近5年的總冠軍賽MVP。
Curry生涯榮譽滿載，唯獨欠缺一座FMVP，前3次勇士奪冠的FMVP分別給了Andre Iguodala和Kevin Durant。這一次前者打出了精彩的一個系列賽，尤其是G4狂砍43分，以及G6關門戰34分，得獎實至名歸。
本次總冠軍賽，Curry場均得到31.1分6籃板5助攻，可以命中5.2記三分，也成為聯盟史上首位單屆總冠軍賽，可以場均至少拿到30分5籃板5助攻5三分的球員。
著名NBA數據統計網站StatMuse統計，過去5年的總冠軍賽MVP，雖然年份不同，但正好也是過去5年的全明星賽MVP。他們分別是LeBron James(2018年FMVP，20年AMVP)、Kevin Durant(19年AMVP，18年FMVP)、Kawhi Leonard(20年全明星AMVP，19年FMVP)、Giannis Antetokounmpo(21年AMVP，21年FMVP)、Curry(22年AMVP，22年FMVP)。