食藥署長為黑心快篩下台？蘇貞昌：要追究不法商人

大鑫資訊公司涉嫌用中國劣質快篩魚目混珠為美國致富樂快篩，進口台灣牟取暴利。衛福部食藥署遭指5月12日就知道有問題，卻仍通過許可，朝野立委都批食藥署把關不力，點名食藥署長吳秀梅下台。行政院長蘇貞昌今（17）日於嘉義受訪表示，任何黑心不良廠商以不符合標準的的其他廠牌魚目混珠不法行為，政府一定基於保護國人健康嚴查嚴辦，也請不要混淆，要追究不法商人，才能保護國人健康，做好防疫。
國民黨立法院黨團昨日表示，進口「Flowflex富樂」快篩的大鑫資訊公司在申請EUA（緊急使用授權）時，把在中國生產的快篩劑謊稱是美國製，衛福部竟「閉上眼睛」審查許可通過。民進黨立委林淑芬昨也拿出公文強調，食藥署5月12日就知道富樂快篩有問題，痛批「這不叫包庇什麼是包庇，食藥署長吳秀梅下台」。
食藥署則強調，從未核准在中國大陸製造的「Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test（Self-Testing）」。至於是否業者用中國製產品混充美製，檢調正在調查中。
蘇貞昌今日上午視察「濁幹線與北幹線串接工程計畫」前受訪表示，對於任何疫苗、醫材食藥署都依據科學，用國家法律嚴謹審查，對於國人健康保護不遺餘力，任何黑心不良廠商以不符合標準的其他廠牌魚目混珠不法行為，政府一定基於保護國人健康嚴查嚴辦，「也請不要混淆，要追究不法商人，才能保護國人健康，做好防疫。」