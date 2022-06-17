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升息半碼／利空需時間消化、台股回測前低　下周震盪築底

▲美股與台股一下漲、一下跌，投資人看不清。為此，專家表示主要還是市場對通膨、景氣、庫存調整的疑慮，造成股市短時間劇烈震盪，估計7月以後情況會比較好。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股與台股一下漲、一下跌，投資人看不清。為此，專家表示主要還是市場對通膨、景氣、庫存調整的疑慮，造成股市短時間劇烈震盪，估計7月以後情況會比較好。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-17 14:32:50

本周是超級央行日，美國日前宣布升息3碼、台灣昨（16）日宣布升息半碼，但美股台股如坐雲霄飛車一樣，一下子大漲、一下子又暴跌，投資人摸不著頭緒。為此，專家表示主要還是市場對通膨、景氣、庫存調整的疑慮，造成股市短時間劇烈震盪，這些利空都需要時間消化，估計7月以後情況會比較好，而台股今（17）日回測前波低點後，下周有機會有反彈行情，但走勢是震盪築底、非V型反轉。

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針對本周台股震盪劇烈，台新投顧副總經理黃文清表示，主要是上個禮拜美國CPI數據不佳，市場鷹派的想法便急速升溫，再加上這禮拜FOMC會議，美國Fed主席鮑爾也確認升息的想法，也就是這次升3碼，7月份有可能再升2到3碼，且3碼的可能性還非常高，如此一來自然影響與衝擊資金面，估計7月以後，升息的步調會慢慢趨緩。

黃文清指出，近期鷹派想法仍在，主要原因在於通膨疑慮，也包括油價與糧食價格都在高檔，影響整體市場的信心，同時也因為急遽升息後，市場也擔心景氣下滑速度加快。另外產業面，南韓三星集團傳出要暫停採購，預計相關零組件需求也會受到影響，坐實了大家對第二季淡季效應、庫存調整、以及對景氣的疑慮，導致美股重跌，台股17日也回測前一波低點。

至於許多人關心美國與台灣升息不同調，台美利差擴大，可能加速外資資金外流。為此，黃文清表示，外資匯出的動作不單單有匯率的問題，也會考量景氣，而台灣央行也說持續關注，若國際金融變化過大，不排除將召開臨時性常務理事會，來做一定的調整。

黃文清進一步表示，雖然今年以來外資資金匯出許多，但5月份有匯入，不覺得外資有過度資金流出的疑慮。現在大家看到台股震盪，主要是現在科技股位階還是相對低，且面臨升息資金的緊縮，以及短期庫存調整等問題，因此當然會影響短線的表現，但以長期來說，他對台股並不悲觀。

至於下周台股展望，黃文清表示，目前升息步調、庫存調整，以及對景氣的疑慮等，都需要時間消化，相信今日回測低點後有機會反彈，因為跌深到一定程度就會反彈，但反彈過後不是V型反轉的行情，而是震盪築底，也就是現在已經出現止跌訊號，但還未看到正式回升的訊號，需要時間再觀察一下，可能至少到7月都是震盪築底的過程。

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