升息半碼／利空需時間消化、台股回測前低　下周震盪築底

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黃文清指出，近期鷹派想法仍在，主要原因在於通膨疑慮，也包括油價與糧食價格都在高檔，影響整體市場的信心，同時也因為急遽升息後，市場也擔心景氣下滑速度加快。另外產業面，南韓三星集團傳出要暫停採購，預計相關零組件需求也會受到影響，坐實了大家對第二季淡季效應、庫存調整、以及對景氣的疑慮，導致美股重跌，台股17日也回測前一波低點。
至於許多人關心美國與台灣升息不同調，台美利差擴大，可能加速外資資金外流。為此，黃文清表示，外資匯出的動作不單單有匯率的問題，也會考量景氣，而台灣央行也說持續關注，若國際金融變化過大，不排除將召開臨時性常務理事會，來做一定的調整。
黃文清進一步表示，雖然今年以來外資資金匯出許多，但5月份有匯入，不覺得外資有過度資金流出的疑慮。現在大家看到台股震盪，主要是現在科技股位階還是相對低，且面臨升息資金的緊縮，以及短期庫存調整等問題，因此當然會影響短線的表現，但以長期來說，他對台股並不悲觀。
至於下周台股展望，黃文清表示，目前升息步調、庫存調整，以及對景氣的疑慮等，都需要時間消化，相信今日回測低點後有機會反彈，因為跌深到一定程度就會反彈，但反彈過後不是V型反轉的行情，而是震盪築底，也就是現在已經出現止跌訊號，但還未看到正式回升的訊號，需要時間再觀察一下，可能至少到7月都是震盪築底的過程。