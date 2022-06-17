NBA／直言Curry就像Duncan Kerr：所有人都想為他贏球
金州勇士在總冠軍賽以103:90擊敗波士頓塞爾提克，系列賽4:2奪得本賽季的NBA總冠軍。場均可命中6顆三分球、砍下31.1分的Stephen Curry無疑是最大功臣。總教練Steve Kerr也直言他就像是「石佛」Tim Duncan一樣偉大。
雖然率隊5年奪得3冠，不過Curry生涯此前始終欠缺一座FMVP，不僅是他心頭的痛，也是外界質疑他最多的點。Kerr看在眼裡，自然也懂子弟兵承受的壓力和誤解。
在奪冠之後，Kerr盛讚Curry是偉大的領袖，也是勇士能取得成功的最主要原因，「他(Curry)讓我想到了Tim Duncan。無論是從人格方面，還是從天賦方面。他謙遜、自信，這是一個美妙的結合，讓所有人都想為他贏下比賽。」
「沒有他，這一切都不會發生。對我來說，這是他的最大成就。」Kerr最終做出了如此之高的評價，也代表著他給這個合作了8季的無私球星的最大尊敬。
Curry奪冠並拿下FMVP後，對著鏡頭大喊「現在他們還想說什麼！」完全釋放情緒，受訪時他也解釋說：「我聽到了外界所有對我的批評，我聽到了所有的閒言碎語——我們都聽到了。一切都是關於我們在場上要做些什麼。」如今這一冠，可說打破了一切質疑。