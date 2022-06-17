升息半碼／央行動用存準率是高招　專家：兼具打房效果

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至於為何不像上次升息1碼，他分析，3月當時疫情還沒大爆發，主要聚焦在俄烏戰爭引起的通膨，因此採較激進方式升1碼，但4月國內疫情爆發，內需產業尤其服務業比去年5月受創更重，現在可以看到很多店面都頂讓，今年經濟成長率也保不住「4」，若這次央行再把資金成本大幅拉高，等於在逼死受創的內需產業，又加上央行中小企業紓困貸案6月底到期，因此才會採取較溫和方式。
此外，由於這次國內通膨是供給面的推升，也就是供給鏈斷鏈等問題，而非需求面拉升，但現在要解決供給面不太可能，畢竟俄烏戰爭仍未解及大陸封控問題，這都不是我們可以左右的，唯一能解決只能靠「貨幣政策」來抑制通膨預期心理，尤其消費者物價指數（CPI）年增率已連3個月超過3%，央行還是得打通膨，因此，還是調升利率半碼，以對內需產業殺傷力、副作用最小為原則。
不過，由於市場仍有爛頭寸問題，存放比仍在相對低檔，也就是存款很多，貸款很少，這從金融業拆款利率就可看出來，3月時金融業隔拆利率只有0.08%，央行升息1碼後，也才跳到0.18%，即便央行調升存準備率1碼，今日也才來到0.305%，跟央行重貼現率1.5%仍有明顯差距。
陳有忠認為，一般來說，政策利率重貼現率是宗示效果大於實質效果，如果銀行自己跟同業拆借利率很低，為何還要跟央行貼現調資金，除非調不到錢或信用太差，因此，真正要收回市場游資，存款準備率是比較有效的工具，也就是從「量」來緊縮，有點像美國「縮表」概念類似，而且存款準備率影響的是金融業，調高利率影響的將是各行各業。
雖然調升存款準備率對抑制「通膨」效果沒有升息那麼好，但也限縮銀行可貸放資金，央行估計會收回資金1200億元，間接也有「打炒房」效果，這也是為什麼央行這次沒有祭出第五波選擇性信用管制的原因，又可減少對服務產業的影響，是個殺傷力較小總明的做法。
當然，調升存款準備率也會影響銀行貸放利率，但陳有忠表示，這有點像物價上漲，不是每家店家都會調漲價格，有些可能就自己吸收成本，但若是調升利率，這是名目利率就一定要跟著調升，存款準備率的調升，在緊縮資金下，銀行貸款會更謹慎，也可以惡止削價競爭，殺傷力沒有調政策利率殺傷力這麼大。
不過，央行總裁楊金龍也有透露口風，即便央行理監事會是一季召開一次，如果金融市場出現非常大的波動，央行必要時還是可召開常務理事會。陳有忠指出，這情況很少見，等於是留下一個伏筆，給予央行一個彈性空間，就是怕萬一這次藥方效果有限，接下來央行仍會盯緊物價。
由於目前5月CPI來到3.39%，他認為，下半年若沒法降到3%以下，央行可能就會開始緊張了，有可能召開臨時會升息半碼等，如果9月前物價仍在2%以上，央行第3季理監事會應該就會再比照現在做法，升息半碼至1碼，如果可以降到2%以下，12月可能就不會升息了。