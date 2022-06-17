COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上任前嘆公共建設樣貌差　林智堅：新竹現已成質感城市

▲新竹市長林智堅政績卓越，在各項民調中普遍獲得市民好評，其下一步受到各界矚目，也牽動民進黨在竹市佈局。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲新竹市長林智堅政績卓越，在各項民調中普遍獲得市民好評，其下一步受到各界矚目，也牽動民進黨在竹市佈局。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-17 13:30:08

新竹市長林智堅執政近8年，從各項民調顯示，新竹市民對城市景觀改變、美學再造等皆相當有感。林智堅接受今（17）日刊出的網路節目「官我什麼事」專訪談到此事表示，自己還沒有擔任市長之前，總覺得很可惜，每一次朋友要到新竹的時候，不知道帶人去哪，因為新竹過去的公共設施、建設，都跟這座城市所應該擁有的樣貌有很大的落差；他說，這幾年透過設計力導入公共建設，讓大家感受到新竹不一樣了，現在新竹市的關鍵字多了一個，就是質感的「質」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智堅說，新竹市是一個發展非常早的城市，已經超過300年的歷史，不論過去或現在，一直都是相對富裕的城市，更有所得高、出生率高、教育水準高、平均年齡只有40歲的「三高一低」獨特DNA，所以自己一直覺得，這個城市值得、也應該要更好。
 
林智堅說，自己還沒有擔任市長之前，總覺得很可惜，每一次朋友要到新竹的時候，不知道帶人去哪，因為新竹過去的公共設施、建設，都跟這座城市所應該擁有的樣貌有很大的落差。
 
林智堅坦言，他確實蠻在意生活美學，不論是在用餐、工作之餘，自己覺得生活的儀式感，或者是生活的態度很重要，因為可以增加自己和家人的親近感。

林智堅說，這幾年大家對新竹的印象不再只有「風城」，也不會只有「米粉」跟「貢丸」。市府團隊在觀光上相當努力，現在市民覺得新竹市也可以是靠觀光來論述的城市。
 
林智堅進一步說，這幾年也透過設計力導入公共建設，有很多建設讓市民有一個好生活，讓外地的朋友來就覺得，「哇！新竹真的很不一樣了」。
 
林智堅認為，新竹市的關鍵字多了一個，就是質感的「質」。他說，新竹人其實蠻低調，但是有一種地方仕紳的優雅，整座城市也一樣，如果你到新竹市，會發現有好多的古蹟，這幾年市府也透過向中央爭取的經費修繕，並且活化，「我所期待的新竹，或者是說現在新竹會給別人的另外一個印象，就是這是一個很有質感的城市」。
 
林智堅說，新竹就很像是日本的京都，離台北很近，但是步調很慢，而這座城市整潔乾淨，整體城市的景觀非常優雅。他說，若要跟其他國外的城市比較，西雅圖可能會更接近自己所期待的樣貌。西雅圖和新竹有相似之處，而西雅圖是全世界知名的宜居城市。

內幕／月底提名！林智堅慎思辭職戰桃園　搭沈慧虹拚雙贏

轉戰桃園市長？林智堅承諾球來就接、曝妻子意見不同

嘆「大新竹合併」遭汙名化　林智堅：無論未來在哪都續推

林智堅戰桃園？鄭運鵬：空降非重點、續鄭文燦施政才重要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀