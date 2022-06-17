上任前嘆公共建設樣貌差　林智堅：新竹現已成質感城市

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林智堅說，自己還沒有擔任市長之前，總覺得很可惜，每一次朋友要到新竹的時候，不知道帶人去哪，因為新竹過去的公共設施、建設，都跟這座城市所應該擁有的樣貌有很大的落差。
林智堅坦言，他確實蠻在意生活美學，不論是在用餐、工作之餘，自己覺得生活的儀式感，或者是生活的態度很重要，因為可以增加自己和家人的親近感。
林智堅說，這幾年大家對新竹的印象不再只有「風城」，也不會只有「米粉」跟「貢丸」。市府團隊在觀光上相當努力，現在市民覺得新竹市也可以是靠觀光來論述的城市。
林智堅進一步說，這幾年也透過設計力導入公共建設，有很多建設讓市民有一個好生活，讓外地的朋友來就覺得，「哇！新竹真的很不一樣了」。
林智堅認為，新竹市的關鍵字多了一個，就是質感的「質」。他說，新竹人其實蠻低調，但是有一種地方仕紳的優雅，整座城市也一樣，如果你到新竹市，會發現有好多的古蹟，這幾年市府也透過向中央爭取的經費修繕，並且活化，「我所期待的新竹，或者是說現在新竹會給別人的另外一個印象，就是這是一個很有質感的城市」。
林智堅說，新竹就很像是日本的京都，離台北很近，但是步調很慢，而這座城市整潔乾淨，整體城市的景觀非常優雅。他說，若要跟其他國外的城市比較，西雅圖可能會更接近自己所期待的樣貌。西雅圖和新竹有相似之處，而西雅圖是全世界知名的宜居城市。