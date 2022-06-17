林右昌8年改變基隆　江聰淵讚：蔡適應有連帶關係

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（17）日與宜蘭縣議會民進黨團，一同前往基隆參訪2022城市博覽會，由基隆市長林右昌、在地立委蔡適應共同接待。江聰淵說，基隆跟宜蘭就是一個生活圈，未來要一起合作，而林右昌有這麼好的執政成果，跟蔡適應有連帶關係，希望市民朋友支持蔡適應；林右昌也說，江聰淵與蔡適應都是強棒，自己對他們的專業及能力非常有信心。
江聰淵表示，基隆跟宜蘭就是一個生活圈，兩地交通在1小時內，不管是觀光能量、產業發展，甚至是各種領域的結合都非常重要，因為城市相互結合一加一會大於一，基隆這邊有很多可以跟宜蘭、新北來這個共同發展的目標，希望說朝這個方向前進。
林右昌則表示，蔡適應接下來要接棒參選基隆市長、江聰淵要參選宜蘭縣長，自己跟他們做市政交流與分享，一棒接一棒、棒棒是強棒，希望他們兩位都能夠接棒，來繼續基隆市政以及宜蘭的蛻變與發展服務。他也說，自己對江聰淵及蔡適應的專業，以及政治上的能力非常有信心。
江聰淵也推薦蔡適應表示，蔡適應是立法院第一名的立委，優秀表現有目共睹，在爭取基隆的預算上更是不遺餘力，今天到基隆看到林右昌有這麼好的執政成果，其實跟蔡適應有連帶關係，因為蔡用很多的力量爭取建設，這也是未來蔡適應要爭取基隆執政的基礎。
江聰淵說，蔡適應對基隆的了解、對於基隆的未來規劃都非常清楚，呼籲基隆鄉親共同支持，由蔡適應接棒當選基隆市長，相信他對基隆市政能夠駕輕就熟，可以立即推展各項建設。