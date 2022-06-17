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解隔首日衝衝衝！蔡其昌發豪語：當選4年內中捷藍線動工

▲蔡其昌解隔後第一個公開行程，是到新社會勘人行環境品質提升改善工程。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.17）
▲蔡其昌解隔後第一個公開行程，是到新社會勘人行環境品質提升改善工程。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.17）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-17 14:05:412022-06-17 14:07:01

立法院副院長蔡其昌上周確診，昨天隔離期滿，今（17日）上午到新社會勘工程時，被問到台中捷運藍線環評初審終於過關，批評盧秀燕領導的中市府「又要變更路線又無法跟中央溝通」，只會對立、唱反調。他並發下豪語，若能當選下屆台中市長。「4年內要讓捷運藍線動工」。

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蔡其昌7天隔離期滿，閒不下來的他，昨晚在臉書透露身體復原狀況非常好，接下來要加緊腳步繼續衝，果然一上午緊鑼密鼓安排工程勘查、協調會、石班魚推廣活動等3場公開行程。

▲蔡其昌到盛產各種鮮菇的新社區，協調廢棄太空菇包堆置用地事宜。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.17）
▲蔡其昌到盛產各種鮮菇的新社區，協調廢棄太空菇包堆置用地事宜。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.17）
台中市議會9日做成決議，要求市府成立捷運推動小組，邀請市籍8位立委加入，蔡其昌代表綠營6位立委答應參加。昨天中捷藍線環評初審通過，停宕多時的進度終有進展，蔡其昌今被問及此事，表示環評初審通過只是一小步，捷運藍線綜合規劃至今還沒有過，對於專家學者提出的缺失，也不見盧市府積極提出具體解決方式。

蔡其昌說，市民的兩個需求，一是希望藍線趕快動工，二是符合公平正義、內部沒有弊端。他指盧秀燕這幾年不斷跟中央對立、唱反調，發生事情就推給中央，也因個人政治立場鮮明、動輒做政治操作，導致很多市政停擺。

他批評台中隨便蓋一條捷運都要10幾20年，市民實在受不了。「如果盧市長真的動不了工，那就蔡其昌來動工好了」，他如果當上市長，4年內就要讓捷運藍線動工。

台中捷運藍線計畫西起台中港附近，沿台灣大道往東行，與已經通車、沿文心路的捷運綠線形成十字路網，盧秀燕任內變更中捷藍線的車站選址、路線規劃，屢屢遭受圖利特定地主如顏清標家族的質疑。市府交通局則強調，真正變更路線的是前任市長林佳龍，現在是恢復胡志強市長時期的規劃。針對歷次各項審查意見，市府皆已補充說明並提出修正報告，今年5月11日已再次提送修正後綜合規劃報告書予交通部審查。

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