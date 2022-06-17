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升息半碼／熱錢才是關鍵！匯銀：新台幣貶破30元機率高

▲美國3月至今已升息5碼，台灣只升了1碼半，也引發市場擔憂在台美利差擴大下，將加重新台幣貶值壓力，專家認為熱錢才是關鍵，市場也預估新台幣今年仍可能貶破30元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲美國3月至今已升息5碼，台灣只升了1碼半，也引發市場擔憂在台美利差擴大下，將加重新台幣貶值壓力，專家認為熱錢才是關鍵，市場也預估新台幣今年仍可能貶破30元。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-17 14:39:36

美國3月至今已升息5碼，台灣則只升息了1碼半，也引發市場擔憂在台美利差擴大下，將加重新台幣貶值壓力，輸入性通膨將更嚴重。對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（17）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，不論央行升多少，即便升2碼，台美利差仍存在，「新台幣決定權不在我們身上」，再怎麼升息也沒用，央行其實也有點放棄，因為最究還是要看熱錢，尤其美國在升息浪頭上，美元仍看升，新台幣不會因利差縮小就翻強，只是還是要升，避免差距太大。至於今年新台幣會貶破30元嗎？匯銀人士預期機率相當高。

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陳有忠指出，以新台幣來講，不管台灣央行升息半碼、1碼或是2碼，都沒有美國升幅大，美國今年至今已升息5碼，市場預期7月會再升息3碼，台灣央行即便這次升1碼或2碼，還是低於美國，「新台幣決定權不在我們身上」，再怎麼升息也沒用，我們已在很後面，感覺央行也有點放棄，再怎麼衝也沒用，「新台幣不是我們能決定，終究還是要看熱踐」。

他分析，現在美國在升息，利差一定存在，不會因利差縮小，新台幣就翻強，大家還是會繼續擁抱美元，新台幣仍會貶，基本上很難透過「利率」來控制，只能做到美國升，我們多少也要升一些，如果都不升，新台幣可能一下就貶破30元，導致輸入性通膨更嚴重，因此，央行也是被迫這麼做。

不過，央行也知道升息半碼不夠，才會再調升存款準備率1碼，不然新台幣可能會貶更凶，輸入性通膨惡性循環就會出來，央行這樣做就是不要讓利率跟美國差太多，陳有忠認為，雖然這次央行只升息半碼，低於市場預期，但因還有調升存款準備率，對新台幣損傷不會太大，至少央行表態貨幣仍是趨緊的，不像日本完全放棄傾向鴿派，連升息都不升，日圓才成為貶最凶的貨幣，至今已跌13%、14%。

至於這兩天日圓有回升，主要是美元大跌所致。陳有忠指出，由於華爾街預期美國未來肯定有停滯性通膨，經濟成長率會往下來，通膨居高不下，因此開始擔心美國經濟走向衰退，導致美國10年期公債殖利率大幅回調，美元指數漲多拉回，但美元指數仍在高檔震盪，除非未來美國不升息，在美國聯準會仍挺「鷹」之下，美元還是會震盪走高，這走勢沒變。

當然，在美元走高態勢未變下，新台幣就比較趨貶，台股勢必也會面臨空頭整理。陳有忠說，存款準備率調升對台股殺傷力算是有點大，有點像美國「縮表」把資金從市場抽走， 也會影響股市資金動能，台股差，外資就會賣，新台幣就會貶，目前看起來外資還是以「套現」為原則，對股市謹慎保守作空，只要股市彈上去就有很多等著要賣，當然，這跟美股跌也有極大關係，美股步入空頭。

至於新台幣兌美元有可能再出現5月底的強勢反彈嗎？陳有忠直言「不可能」，當時是因天時、地利、人和，除了月底出口商有拋匯需求，加上美國將公布匯率報告，台灣對美國仍大額順差，央行也要表態做給美國看，適時反應讓新台幣升強一點，避免被控匯率操縱。不過，現在已沒這個壓力，因此不會有像上次那麼好的機會，若能回到29.65元以下就是不錯的價格，建議就可逢低承接美元。

也由於新台幣仍有貶壓，市場也預期新台幣兌美元今年貶破「30元」的機率還是滿高的。因此，在匯率操作上，陳有忠建議，可「擇時」、「擇價」布局，「擇時」可選在月底、季底及年底布局，尤其現在要進入6月底有月季又有季報及財報，出口商賣壓會比較大，只是要回到5月底接近29元那是不可能，不太可能再有那麼好的價格，目前只能看有無機會回到月線29.52元，頂多回到這價位。

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