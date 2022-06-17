升息半碼／熱錢才是關鍵！匯銀：新台幣貶破30元機率高

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他分析，現在美國在升息，利差一定存在，不會因利差縮小，新台幣就翻強，大家還是會繼續擁抱美元，新台幣仍會貶，基本上很難透過「利率」來控制，只能做到美國升，我們多少也要升一些，如果都不升，新台幣可能一下就貶破30元，導致輸入性通膨更嚴重，因此，央行也是被迫這麼做。
不過，央行也知道升息半碼不夠，才會再調升存款準備率1碼，不然新台幣可能會貶更凶，輸入性通膨惡性循環就會出來，央行這樣做就是不要讓利率跟美國差太多，陳有忠認為，雖然這次央行只升息半碼，低於市場預期，但因還有調升存款準備率，對新台幣損傷不會太大，至少央行表態貨幣仍是趨緊的，不像日本完全放棄傾向鴿派，連升息都不升，日圓才成為貶最凶的貨幣，至今已跌13%、14%。
至於這兩天日圓有回升，主要是美元大跌所致。陳有忠指出，由於華爾街預期美國未來肯定有停滯性通膨，經濟成長率會往下來，通膨居高不下，因此開始擔心美國經濟走向衰退，導致美國10年期公債殖利率大幅回調，美元指數漲多拉回，但美元指數仍在高檔震盪，除非未來美國不升息，在美國聯準會仍挺「鷹」之下，美元還是會震盪走高，這走勢沒變。
當然，在美元走高態勢未變下，新台幣就比較趨貶，台股勢必也會面臨空頭整理。陳有忠說，存款準備率調升對台股殺傷力算是有點大，有點像美國「縮表」把資金從市場抽走， 也會影響股市資金動能，台股差，外資就會賣，新台幣就會貶，目前看起來外資還是以「套現」為原則，對股市謹慎保守作空，只要股市彈上去就有很多等著要賣，當然，這跟美股跌也有極大關係，美股步入空頭。
至於新台幣兌美元有可能再出現5月底的強勢反彈嗎？陳有忠直言「不可能」，當時是因天時、地利、人和，除了月底出口商有拋匯需求，加上美國將公布匯率報告，台灣對美國仍大額順差，央行也要表態做給美國看，適時反應讓新台幣升強一點，避免被控匯率操縱。不過，現在已沒這個壓力，因此不會有像上次那麼好的機會，若能回到29.65元以下就是不錯的價格，建議就可逢低承接美元。
也由於新台幣仍有貶壓，市場也預期新台幣兌美元今年貶破「30元」的機率還是滿高的。因此，在匯率操作上，陳有忠建議，可「擇時」、「擇價」布局，「擇時」可選在月底、季底及年底布局，尤其現在要進入6月底有月季又有季報及財報，出口商賣壓會比較大，只是要回到5月底接近29元那是不可能，不太可能再有那麼好的價格，目前只能看有無機會回到月線29.52元，頂多回到這價位。