NBA／南橘北枳　Wiggins在勇士翻轉生涯寫勵志故事

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然Wiggins沒有在進攻端成為下一個Kevin Durant，不過他在防守及籃板上的貢獻，卻勝過前者。本次季後賽他主防對方第一號得分手，展現自己可怕的運動能力和防守頭腦，這些都是他在灰狼不曾展現的。
過去受訪時Wiggins表示來到勇士讓他學到很多，也感謝這支球隊願意信任、並給自己機會。來到舊金山打球，恐怕是他此生最重要轉折點之一，現在他成為了冠軍隊成員。
本系列賽在Wiggins主防之下，在東區大殺四方的Jayson Tatum這6戰場均僅21.5分，投籃命中率僅36.6%，完全遭到了限制，讓擁有體型優勢的塞爾提克沒有打出外界預期的進攻威力。
而在「天王山之戰」，Wiggins在Curry失準之際挺身而出，砍下26分13籃板帶領勇士聽牌。整個系列賽打了235分鐘，為兩隊之冠，場均18.3分也是僅次Curry。
賽後受訪時，談到自己終於奪冠的感受，Wiggins笑說這樣的感覺無與倫比，自己要好好的去慶祝一番。另外也表示「自己想證明所有人都是錯的」，外界對他的批評，他用表現來做出最好的回應。
「勇士張開雙臂歡迎我，自從我來到這兒開始，他們就很愛我。我贏得了他們的尊重，他們也信任我。」Wiggins說道，「每一天他們都會挑戰我。我十分興奮，現在我們終於達到了目標。」
而有記者開玩笑說，一度認為他會拿下FMVP時，Wiggins立刻表示：｢我是打得不錯，但是Steph就是Steph，他值得這個獎。他將球隊扛在肩上。只要他在場上，對方就會有4個人去防守他。」