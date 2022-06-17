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中重症+446例！3兒少重症「7月男嬰肺炎、4歲女童腦炎」

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明兒童重症個案狀況（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞說明兒童重症個案狀況（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-17 14:31:11

中央流行疫情指揮中心表示，今（17）日國內新增446例中重症，其中有1例為青少年、2例兒童個案，醫療應變組副組長羅一鈞說，該名青少年是18歲男性，無慢性病史，因車禍安排手術PCR確診，列為共病治療中，目前病況改善，已轉出加護病房；兒童個案分為一例7月大男嬰肺炎、4歲女童腦炎。

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羅一鈞進一步說明，車禍少年在6月5日因車禍外傷合併氣胸骨折，住院安排手術，在術前PCR確診，病況插管住加護病房，列為共病重症個案」，主要病症不是因為新冠肺炎，幸經過手術治療，病況好轉，目前已轉出加護病房，到一般病房住院中，但因為未出現確診相關症狀，因此該名個案並未申請口服抗病毒藥物或瑞德西韋使用。

在兒童個案部分，羅一鈞表示，一位是4歲女童，無慢性病史，他在6月14日有發燒抽搐症狀，到急診，因呼吸困難有插管使用呼吸器，做頭部電腦斷層確認腦水腫，因此診斷腦炎，6月15日住進加護病房至今，使用降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋還有抗癲癇藥物來治療，目前病況穩定，但還在加護病房中。

另一例是先前五月的病症，後續醫院補資料上來，所以今日列為重症，羅一鈞說，這位是7個月大男嬰，本身無慢性病史，他是在5月9日發燒、5月10日到急診PCR確診，5月11日又出現呼吸喘、喘鳴聲、咳嗽、活力食慾降低情形，5月12日家長再度帶到急診，胸部X光顯示雙側肺炎，有缺氧、呼吸窘迫關係，插管使用呼吸器，也有使用類固醇、瑞德西韋，經治療已在5月16日拔管移除呼吸器、5月22日康復出院。

據統計，國內目前青少年重症個案累積7例、其中新增1例共病個案（車禍創傷），死亡青少年個案維持3例，12歲以下兒童重症，今新增1例腦炎，累計21例腦炎；肺炎增1例，累計11例肺炎。總計有59例的兒童重症，兒童死亡個案數17例。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡個案、中重症個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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