中重症+446例！3兒少重症「7月男嬰肺炎、4歲女童腦炎」

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在兒童個案部分，羅一鈞表示，一位是4歲女童，無慢性病史，他在6月14日有發燒抽搐症狀，到急診，因呼吸困難有插管使用呼吸器，做頭部電腦斷層確認腦水腫，因此診斷腦炎，6月15日住進加護病房至今，使用降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋還有抗癲癇藥物來治療，目前病況穩定，但還在加護病房中。
另一例是先前五月的病症，後續醫院補資料上來，所以今日列為重症，羅一鈞說，這位是7個月大男嬰，本身無慢性病史，他是在5月9日發燒、5月10日到急診PCR確診，5月11日又出現呼吸喘、喘鳴聲、咳嗽、活力食慾降低情形，5月12日家長再度帶到急診，胸部X光顯示雙側肺炎，有缺氧、呼吸窘迫關係，插管使用呼吸器，也有使用類固醇、瑞德西韋，經治療已在5月16日拔管移除呼吸器、5月22日康復出院。
據統計，國內目前青少年重症個案累積7例、其中新增1例共病個案（車禍創傷），死亡青少年個案維持3例，12歲以下兒童重症，今新增1例腦炎，累計21例腦炎；肺炎增1例，累計11例肺炎。總計有59例的兒童重症，兒童死亡個案數17例。（編輯：林莞茜）
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