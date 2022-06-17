死亡+154！40多歲男「確診一週亡」 患有心血管慢性病史
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增55,261例COVID-19確定病例，分別為55,187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡。而其中最年輕的是一位中壯年死亡個案，為40多歲的男性，本身有多重慢性病以及心血管疾病史，6月4日確診，6月11日病逝。
指揮中心統計，新增的154例死亡個案中，有144人患有癌症等重大疾病或慢性病史，有55人從未施打疫苗，打過1劑的有18人，打過2劑的有23人，打滿3劑的有58人。年齡超過90歲以上的有44人，80～89歲的有50人，70～79歲的有53人。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，比較值得注意的案例是今日新增死亡個案中最年輕的病人，是位40多歲的男性，有打過兩劑疫苗，本身患有多重慢性疾病、心血管疾病，6月4日確診，病情惡化引發肺炎併心肺衰竭，於6月11日病逝。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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