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本土確診較昨天少12.6%　羅一鈞：下週可望控制在5萬以下

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／翻攝自CDC直播）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／翻攝自CDC直播）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 14:42:00

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增55,261例COVID-19確定病例，分別為55,187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日各縣市新增病例都在9000人以下，整體病例數比昨日減少12.6％，下降幅度明顯，下週有望將單日新增本土確診案例控制在5萬人之內。

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▲指揮中心說明空床率統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明空床率統計。（圖／指揮中心）
指揮中心統計，全國目前專責＋負壓病房的空床率達49.6％，空床率最高的北區有58.5％，最低的南區有34.4％。而中央集中檢疫所的空床率為57.3％，地方加強型防疫旅館的空床率為46.9％。

羅一鈞表示，六都疫情皆呈下降趨勢，整體降幅達12.6％，且各縣市降幅都達到10％以上。等到中南部從高原期的尾端下到平地，下週的單日本土病例可望進一步降低，控制在5萬例以內。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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