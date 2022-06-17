本土確診較昨天少12.6% 羅一鈞：下週可望控制在5萬以下
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增55,261例COVID-19確定病例，分別為55,187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日各縣市新增病例都在9000人以下，整體病例數比昨日減少12.6％，下降幅度明顯，下週有望將單日新增本土確診案例控制在5萬人之內。
指揮中心統計，全國目前專責＋負壓病房的空床率達49.6％，空床率最高的北區有58.5％，最低的南區有34.4％。而中央集中檢疫所的空床率為57.3％，地方加強型防疫旅館的空床率為46.9％。
羅一鈞表示，六都疫情皆呈下降趨勢，整體降幅達12.6％，且各縣市降幅都達到10％以上。等到中南部從高原期的尾端下到平地，下週的單日本土病例可望進一步降低，控制在5萬例以內。（編輯：倪浩軒）
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