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中市東大溪魚群暴斃死因　上游灌溉溝渠斷流所致

▲灌溉溝渠魚屍沖進東大溪河床(圖／環保局提供2022.6.17)
▲灌溉溝渠魚屍沖進東大溪河床(圖／環保局提供2022.6.17)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-17 14:38:57

台中市環保局日前接獲民眾通報，西屯區東大溪下游出現大量魚群暴斃，經連日巡查及會同農田水利署台中管理處研判證實，東大溪側的廟前圳因應豪大雨依規關閉上游取水門、開啟下游排水門，導致灌溉渠道生態基流量不足；豪大雨後，上游取水門開啟引入水流，又將擱淺魚屍沖進下游東大溪。

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環保局表示，610日傍晚接獲民眾通報，東大溪安學橋至協和二橋間散布數百隻死魚，環保局立即派員會同當地民眾勘查及檢測水質，發現除水量較少、溶氧量小於2mg/L偏低外，其餘水質項目檢測無異常，未發現明顯污染情形，現場觀察東大溪死魚以中大體型居多，大部分卡在石頭縫，且仍有大量魚群游動，並聚集低窪深水處，現場緊急通報水體權管機關水利局儘速清理魚屍，避免水質惡化。


環保局指出，經過環保局針對附近水路環境多日巡查，並於613日邀集農田水利署台中管理處現勘東大溪側廟前圳灌排系統，工作站人員證實68日至611日為因應可能的豪大雨量，該工作站依規關閉上游筏子溪旁廟前圳取水門、開啟下游東大溪旁廟前圳排水門，該4天內因灌渠無上游水源流入，部分時段(未降雨時)生態基流量不足，魚類無適當生存空間，致魚群擱淺死亡。


且豪大雨過後，上游取水門開啟引入水流，又將擱淺於灌溉渠道及箱涵暗溝的魚屍沖進下游東大溪並散布於河床。環保局後續將與水利單位合作，成立東大溪通報平台，研商豪大雨通報灌溉水門閘門調配機制，上游廟前圳取水門開啟前巡視灌溉溝，若有魚屍應儘速清理，取水門開啟後則暫時關閉下游排水門，避免箱涵暗溝魚屍沖流進入東大溪，影響東大溪水質與水體環境。


環保局長陳宏益表示，東大溪上游水域部分流經台中工業區及東海商圈，平時河水基流量稀少，主要水源為生活污水及少量灌溉系統挹注，根據過去數據顯示，溶氧量隨河水流量起伏，也不排除有雨天異常廢污水排放情事，環保局近期啟動東大溪死魚專案稽巡查工作，614日分別查獲1家食品業者及1家餐飲業者違規排放油污廢水，均依法告發處分，後續將持續透過水質監測設備（水盒子）監控東大溪水質狀況，並加強查察東大溪流域可能污染源。

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