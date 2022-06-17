影／睽違四年！全球十大歌劇《蝴蝶夫人》春藝壓軸再現

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受大家矚目的演出卡司，今年《蝴蝶夫人》女主角巧巧由被譽為百變女高音、十年前即已演過蝴蝶一角的林玲慧擔綱演出，她說：「睽違10年再次演出，隨著年紀增長，要想辦法回去以前單純的樣子，包括心情、心境方面，全部重新整理、掏空。這次導演使用的手法是比較現代的，又不脫離傳統，非常值得期待。」
男主角平克頓，邀請1995年電影《蝴蝶夫人》當年男主角、男高音理查．卓克希爾來台演出，於世界各個舞台演出的他，這次是他第十六次演出平克頓，可以說是世界上平克頓第一人選。
本劇由指揮楊智欽率領高雄市交響樂團演繹全齣動人音樂；導演則由曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修‧巴克利擔任製作來呈現全新視野《蝴蝶夫人》這部傳世經典，導演馬修在記者會中說到，這是他第三次來高雄執導歌劇，2022版的《蝴蝶夫人》除了維持原劇的角色設定，現代版本也讓觀眾更有共鳴。
代表高雄春天藝術節致詞的高雄市副市長史哲，除了很開心再見到老朋友馬修之外，也表達睽違四年的旗艦製作歌劇重返高雄春天藝術節之可貴，導演與男主角也都配合7+7的隔離來參加演出，是疫情下難能可貴的國際合作。這兩年多的疫情影響，表演藝術產業受到重挫；政府對演出團隊進行補貼、紓困與協助外，更需要觀眾回流一起進劇場看戲表達支持！
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