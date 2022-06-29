來一客不只制霸杯麵！這道跨界神作以「料理」顛覆日常

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打開來一客「黑胡椒豬肉」料理包，其中醬料由台式牛排黑胡椒醬為基底，以蒜頭和洋蔥炒出辛香後，加入自磨的黑胡椒粒，經精準火侯與配方慢熬，層次平衡不膩口。另外，不同於一般以豬柳或豬肉絲作炒煮，採用每隻豬只有四塊的稀有豬腱肉，是肉質細緻、油脂少、柔韌帶有彈性的部位，佐以黑胡椒醬細細燉煮入味、口感十足，堅持成就一客簡單卻不失精緻的美味料理。
為滿足時下年輕人的味蕾，團隊們以辣口味為主軸，將各式食材與濃郁醬汁交融，在用料與風味上反覆琢磨數十次後，終將滿滿誠意通通交付在這「來一客料理包」之中。
來一客「黑胡椒豬肉」料理包迷人關鍵不僅如此，包裝以高阻隔殺菌軟袋搭配商業殺菌，透過高溫滅菌技術使無添加防腐劑的料理包也能於常溫安心貯存，產品結合便利、免除備料、長時間燉煮等步驟，快速加熱料理包、加顆煎蛋、加上喜歡的蔬菜、飯或麵條，輕鬆完成想要的豐盛一餐，可說是列為居家常備清單。
「來一客料理包-黑胡椒豬肉」6/29全台7-ELEVEN率先上市，現在到7-ELEVEN搭配御料小館白飯或好勁道麵條有獨家優惠活動，搭飯、搭麵都值得一試。集結滿滿誠意與用心的來一客料理包，期許以美味來連結生活共鳴，對於受許多粉絲們敲碗喜愛的辣口味，是不是會再有系列產品持續推出？實在讓人心癢難耐呢！