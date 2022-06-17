中油攜中研院簽合作備忘錄　共推綠能產業

中研院院長廖俊智和台灣中油董事長李順欽今天於中研院環境變遷研究大樓舉行共同簽署合作備忘錄儀式，希望結合中研院專案研發的頂尖科技與中油多年油氣探採工作的實務經驗，為台灣達成2050淨零碳排的願景建立堅實基礎。
李順欽指出，身為國營企業，肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣的責任，並戮力執行國家能源轉型政策，在現有的基礎上依「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略穩健轉型，具體方針包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，實現CPC，也就是Clean Power Company新願景。
廖俊智也表示，因應2050淨零碳排的國家目標，中研院已開始積極發展各項零碳的科技突破研發，包含目前正致力開發的「去碳燃氫」技術及地熱能與海洋能相關前沿技術的推升等。
此次雙方簽署合作備忘錄已協議以宜蘭地熱探勘為合作起步，將密集啟動人員交流及技術資訊交換，並儘速設定地熱能開發的關鍵里程碑及所需技術發展標的，再共同完成探查任務，希望在最短的時間突破過去地質探勘的瓶頸，日後也會結合雙方優勢技術模式，陸續啟動相關綠能與減碳科技的合作，共同讓台灣淨零碳排目標早日實現。
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