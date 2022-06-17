COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中油攜中研院簽合作備忘錄　共推綠能產業

▲中油攜手中研院簽合作備忘錄，由台灣中油董事長李順欽（右）和中研院院長廖俊智（左）代表簽署，未來雙方將在綠色能源領域進行技術合作。（圖／中油提供）
▲中油攜手中研院簽合作備忘錄，由台灣中油董事長李順欽（右）和中研院院長廖俊智（左）代表簽署，未來雙方將在綠色能源領域進行技術合作。（圖／中油提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-17 16:56:18

為響應政府能源轉型政策，台灣中油公司與中央研究院在今（17）日簽署綠能發展合作備忘錄（MOU），未來雙方將在綠色能源領域進行技術合作，同時優先選定宜蘭地區地熱能源探勘開發為合作起點，並規劃針對各式綠能及二氧化碳捕捉與封存等領域持續合作。

中研院院長廖俊智和台灣中油董事長李順欽今天於中研院環境變遷研究大樓舉行共同簽署合作備忘錄儀式，希望結合中研院專案研發的頂尖科技與中油多年油氣探採工作的實務經驗，為台灣達成2050淨零碳排的願景建立堅實基礎。

李順欽指出，身為國營企業，肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣的責任，並戮力執行國家能源轉型政策，在現有的基礎上依「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略穩健轉型，具體方針包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，實現CPC，也就是Clean Power Company新願景。

廖俊智也表示，因應2050淨零碳排的國家目標，中研院已開始積極發展各項零碳的科技突破研發，包含目前正致力開發的「去碳燃氫」技術及地熱能與海洋能相關前沿技術的推升等。

此次雙方簽署合作備忘錄已協議以宜蘭地熱探勘為合作起步，將密集啟動人員交流及技術資訊交換，並儘速設定地熱能開發的關鍵里程碑及所需技術發展標的，再共同完成探查任務，希望在最短的時間突破過去地質探勘的瓶頸，日後也會結合雙方優勢技術模式，陸續啟動相關綠能與減碳科技的合作，共同讓台灣淨零碳排目標早日實現。

我是廣告 請繼續往下閱讀

央行升息半碼！首購族憂慮房貸加重　台經院：壓力已縮小

7月公司債利率逾1.65%　台電：確實有受升息影響

台灣追逐永續目標　資策會建議：須導入數位的力量

資策會預估台灣半導體產值年增17.5％　優於全球

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀