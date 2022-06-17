今年已4015人染疫亡！最新致死率曝 羅一鈞：可能會再高
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增55,261例COVID-19確定病例，分別為55,187例本土個案及74例境外移入；另確診個案中新增154例死亡。另外指揮中心也公佈今年最新的死亡個案統計，累計已有4015人死亡，目前死亡率為萬分之13，不過醫療應變組副組長羅一鈞也補充，死亡率未來還可能會提高。
指揮中心統計，由今年初到6月16號為止，本土病例累計已達4015人死亡，若分年齡層來看，90歲以上的死亡率為5.89％，80～89歲的死亡率為2.22％，70～79歲的死亡率為0.63％，整體死亡率為萬分之13。另外0～9歲的兒童已有15人死亡。
而有媒體詢問，提到有專家認為死亡率可能會超過萬分之14，對此，羅一鈞直言有可能，因為中南部疫情還沒有完全從高原期下降到平地，而死亡數是落後指標，所以或許到下一段時間內死亡率會再增加。不過羅一鈞也強調，觀察還是要根據一個比較長期的資料統計，擷取太短期的時間可能會有所失準。（編輯：倪浩軒）
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