台灣高鐵藝術計畫開跑　「寶島隨身聽」雲林站首亮相

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藝術家陳怡潔表示，「寶島隨身聽」的展演裝置是一個巨型的光體，因此我思考能否將這個光體直接置入在自然環境當中，運用夜觀的方式，透過光來進行取樣，在不需要觸碰或捕捉昆蟲的情況下，讓它們被巨型光幕吸引主動而來。相對可被精準設計的當代數位生活，這種只能等待被揭示的體驗，甚至可能是面對「自然」的挫敗感，對於藝術家而言既陌生卻也驚豔，進而觸發其創作《森態光景》的靈感。
「寶島隨身聽」位於車站大廳中央，300x200x100公分細緻無縫的五面體LED CUBE裝置，展示著藝術家以微觀視角巨大化其所採集到的昆蟲影像，透過當代影像科技在昆蟲身上華麗的紋理之間，窺探其如何與大自然相應而生的形貌。光體採集的靈感來自2018年，陳怡潔前往日本霧島藝術之森美術館駐村時，居住在美術館附近營區的小木屋，在深山裡方圓百里只有一盞燈。
某天夜裡，陳怡潔回到小木屋打開燈，昆蟲開始聚集而來，駐足於落地窗的紗窗上，讓她近距離觀察到許多昆蟲的細節並深受震撼，進而嘗試將這種獨特的光體採集手法，運用在「寶島隨身聽」的創作之中。然而，在山中進行光體採集，並不如想像中簡單，短短幾分鐘的影像，其實是創作團隊累積近兩年的採集成果。在生態專家的指導下，團隊才瞭解昆蟲的眼睛與人類不同，必須透過特殊頻率的燈光才能真正吸引到這些山林間的貴賓。藝術家不只將山間的美麗光景轉化到巨型光體裝置上，更將不同昆蟲身上美麗且炫目的圖騰轉化成影像，帶給觀眾視覺上的震撼饗宴。