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台灣高鐵藝術計畫開跑　「寶島隨身聽」雲林站首亮相

▲台灣高鐵公司與國藝會二度攜手打造的「台灣高鐵藝術計畫」，此次展演的「寶島隨身聽」，16日起在高鐵雲林站首次亮相，未來將在彰化、苗栗巡展。（圖／高鐵提供）
▲台灣高鐵公司與國藝會二度攜手打造的「台灣高鐵藝術計畫」，此次展演的「寶島隨身聽」，16日起在高鐵雲林站首次亮相，未來將在彰化、苗栗巡展。（圖／高鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-17 15:31:42

台灣高鐵公司與國藝會二度攜手打造的「台灣高鐵藝術計畫」，延續「與藝術不期而遇」的核心概念，邀請到擅長影像與音樂製作的藝術家陳怡潔與柯智豪擔任主創組成跨域的創作團隊，與洋蔥設計、眾森自然工作室、北澤鋼影像、玖格設計、昀禾創意、成陽視訊、城鎮舞台等跨界夥伴，共同打造出貫穿全線的年度藝術計畫——「寶島隨身聽」，16日起在高鐵雲林站首次亮相，未來將在彰化、苗栗巡展。

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藝術團隊把高鐵站體化身為親切可及的美術館，將歷時兩年透過古道生態踏查計畫所醞釀出的影像作品《森態光景》，以巨型的光體首度現身於高鐵雲林站，並宣告雲林、彰化、苗栗三站的藝術巡展正式啟航。令人期待已久的神秘巨型光體除了化身為巨大的隨身聽放送計畫主題曲《慢慢快活》之外，也將上映長達24分鐘的作品《森態光景》，透過超現實3D裸視動態影像呈現出藝術團隊深入古道秘境，所進行點燈採集昆蟲影像的成果，在高速科技駛往未來的旅途上，留下一抹慢速微觀生態的浪漫視線。期待透過結合旅行經驗與現場藝術展演，延伸高鐵觀眾的搭乘經驗，進入穿越古今歷史與生態的五感體驗。                        

藝術家陳怡潔表示，「寶島隨身聽」的展演裝置是一個巨型的光體，因此我思考能否將這個光體直接置入在自然環境當中，運用夜觀的方式，透過光來進行取樣，在不需要觸碰或捕捉昆蟲的情況下，讓它們被巨型光幕吸引主動而來。相對可被精準設計的當代數位生活，這種只能等待被揭示的體驗，甚至可能是面對「自然」的挫敗感，對於藝術家而言既陌生卻也驚豔，進而觸發其創作《森態光景》的靈感。

「寶島隨身聽」位於車站大廳中央，300x200x100公分細緻無縫的五面體LED CUBE裝置，展示著藝術家以微觀視角巨大化其所採集到的昆蟲影像，透過當代影像科技在昆蟲身上華麗的紋理之間，窺探其如何與大自然相應而生的形貌。光體採集的靈感來自2018年，陳怡潔前往日本霧島藝術之森美術館駐村時，居住在美術館附近營區的小木屋，在深山裡方圓百里只有一盞燈。

某天夜裡，陳怡潔回到小木屋打開燈，昆蟲開始聚集而來，駐足於落地窗的紗窗上，讓她近距離觀察到許多昆蟲的細節並深受震撼，進而嘗試將這種獨特的光體採集手法，運用在「寶島隨身聽」的創作之中。然而，在山中進行光體採集，並不如想像中簡單，短短幾分鐘的影像，其實是創作團隊累積近兩年的採集成果。在生態專家的指導下，團隊才瞭解昆蟲的眼睛與人類不同，必須透過特殊頻率的燈光才能真正吸引到這些山林間的貴賓。藝術家不只將山間的美麗光景轉化到巨型光體裝置上，更將不同昆蟲身上美麗且炫目的圖騰轉化成影像，帶給觀眾視覺上的震撼饗宴。
 

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