富邦金挨批風控差、股價跌　蔡明興承諾加強、做好基本面

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蔡明興表示，2021年全球經濟迎來疫情後的反彈復甦，台灣金控業整體獲利表現亮眼，再創歷史新高，富邦金稅後淨利亦創開業以來歷史新高達1445.59億元，每股盈餘12.49元，連續13年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，金控合併總資產逾10兆元，穩居國內第二大金控公司。富邦金並於2021年公開收購日盛金控，創下國內首樁「金金併」里程碑，未來可望持續強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效。
雖然2021受新冠疫情影響，富邦金旗下各子公司在多變經營環境之下仍持續有傑出表現。做為富邦金控重要獲利引擎的富邦人壽持續創下佳績，截至2021年底合併總資產為5.7兆元，全年稅後淨利1,022.7億元，均創下歷史新高，初年度保費及總保費皆為業界排名第二；台北富邦銀行持續發揮核心競爭力，2021年總資產規模創新高，中小企業放款授信餘額年成長20%獲金管會7項大獎；富邦產險市佔率達24.6%，連續40年穩居市場龍頭；富邦證券經紀業務穩居市場前三，2021年稅後淨利70.6億元創開業以來新高。
不過，有小股東質疑國外疫情已經1、2年，富邦產險為何沒有風險管控意識，防疫險還賣了200多萬張，富邦金股價也從80幾元一度跌到「5字頭」，讓股東情何以堪，慘失慘重。對此，富邦產險董事長陳伯燿則說明，富邦產險2020年是首家得到保險局核准發行防疫保單，當年配合對一般民眾需求，當年保費收入約2億元。
去年5月疫情警戒升級時，民眾大量湧入投保，去年光5月保單件數就增加150萬件，整年約有228.9萬件有效保單，保費收入41億元，雖去年5月疫情警戒升為三級，但全年理賠金額僅4億多，加上再保有6成、7成，當時因清零政策，確診率約0.1%左右。
不過，由於去年底看到各國疫情狀況，富邦產險有將防疫險保額降低，1張保額約1.5萬元，今年1至4月保單件數約40萬件，市占率從過去34%降至13%，但4月防疫政策突轉向「共存」，而去年保單集中在5月份，續保通知依規定於3月份寄出，對於5月續保單，公司基於業務員對外的承諾，也是接受續保。
陳伯燿坦言，因為3月每月確診人數平均在3、400人，3月寄發續保通知時，還沒發現防疫政策會轉為「共存」，在風險管控上要深切檢討，對於政府的政策走向需要更深入了解。蔡明興也在旁補充表示，未來風險管控要加強。
至於股價這部分，蔡明興則說，股票下跌應該是跟整個股市有關，受到俄烏戰爭及通膨等影響，大部分股票都跌，但在利率上漲環境下，對金融股來說是有利的，利息收入會增加，只是現在局勢仍不穩定，「我們會努力把把基本面做好」，其他則無法控制。
另外，也有小股東關切是否實施庫藏股，蔡明興表示，富邦金股價確實現在比較低，但金融業有資本健全的要求，不管銀行、保險或證券；富邦金會以保留自有資本為優先，除非必要，要不然不會實施庫藏股。