好康又來啦！台中長者打第4劑　送快篩4劑+500元禮券

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長者需要補打第1、2、3劑疫苗者，也可前往快打站。若長者之前在外縣市施打第3劑疫苗，此次市府沒相關資料可通知，也可自行拿小黃卡和健保卡直接前往快打站，施打第4劑。
盧秀燕進一步說明，中央鼓勵長者6月底前施打第4劑，發放2劑快篩和500元禮券。台中另啟動第5波「溫暖助防疫」快篩試劑發放計畫，將普發給10大類58萬人各2劑快篩，其中也包括長者，也就是說，打第4劑的台中市長者，6月底前可以拿到4劑快篩。
第5波「溫暖助防疫」發放對象，除了65歲以上長者（含55歲以上原住民）另包括醫事人員、經濟弱勢身障者、民生零售職業工會、長照居服機構、特境及脆弱家庭、美容美髮按摩職業工會、產後護理機構、自主防災社區、餐飲小吃職業工會等10類人員，下周一起透過各系統發放。
在兒童疫苗部份，接種兒童莫德納疫苗滿4週的學童，共1萬3,075位有接種第二劑的施打意願，市府將在18日、19日開設26處「校園兒童疫苗快打站」，原則上每行政區設一處校園快打站（和平、石岡2區人數較少不開站），有24區是星期六全天或半天，僅外埔、大安是星期天上午。
每位兒童可由一位已打滿3劑疫苗且滿14天的家長陪同，進入校園接種疫苗。教育局提醒家長，事前要讓孩子吃飽、睡好，不要劇烈運動。屆時依學校通知時間地點，攜帶小黃卡、健保卡、意願書前往接種。
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