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好康又來啦！台中長者打第4劑　送快篩4劑+500元禮券

▲台中市長盧秀燕宣佈，打第4劑莫德納疫苗的長輩，總共可獲得4劑快篩。（圖／台中市政府提供，2022.06.17
▲台中市長盧秀燕宣佈，打第4劑莫德納疫苗的長輩，總共可獲得4劑快篩。（圖／台中市政府提供，2022.06.17

記者顏幸如/台中報導

2022-06-17 16:00:40

全國今（17日）新增本土確診5萬5,187例，台中市新增8,323例，仍是全國最高！鑑於疫情仍處高原期，市長盧秀燕宣布，設籍台中的長者，22、23日到快打站完成第4劑莫德納疫苗接種，可獲得2劑快篩試劑和500元禮券。市府另啟動第5波溫暖助防疫計劃，還會再給長者2劑，預估6月底前能拿到4劑。

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▲台中市將開設45處快打站，為長者接種第4劑莫德納疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
▲台中市將開設45處快打站，為長者接種第4劑莫德納疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
台中市65歲以上長者（含55歲以上原住民），符合施打第4劑莫德納疫苗資格者約17萬人，市府將在下周三、四（6月22、23日）啟動45處快打站，由區公所造冊、里鄰長統一發放通知單，完成接種者可獲得2劑快篩試劑和500元禮券。

長者需要補打第1、2、3劑疫苗者，也可前往快打站。若長者之前在外縣市施打第3劑疫苗，此次市府沒相關資料可通知，也可自行拿小黃卡和健保卡直接前往快打站，施打第4劑。

盧秀燕進一步說明，中央鼓勵長者6月底前施打第4劑，發放2劑快篩和500元禮券。台中另啟動第5波「溫暖助防疫」快篩試劑發放計畫，將普發給10大類58萬人各2劑快篩，其中也包括長者，也就是說，打第4劑的台中市長者，6月底前可以拿到4劑快篩。

▲台中市第5波「溫暖助防疫」發放對象，有10大類58萬人。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
▲台中市第5波「溫暖助防疫」發放對象，有10大類58萬人。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
第5波「溫暖助防疫」發放對象，除了65歲以上長者（含55歲以上原住民）另包括醫事人員、經濟弱勢身障者、民生零售職業工會、長照居服機構、特境及脆弱家庭、美容美髮按摩職業工會、產後護理機構、自主防災社區、餐飲小吃職業工會等10類人員，下周一起透過各系統發放。

在兒童疫苗部份，接種兒童莫德納疫苗滿4週的學童，共1萬3,075位有接種第二劑的施打意願，市府將在18日、19日開設26處「校園兒童疫苗快打站」，原則上每行政區設一處校園快打站（和平、石岡2區人數較少不開站），有24區是星期六全天或半天，僅外埔、大安是星期天上午。

▲台中市明後天的校園快打站，將為1萬多學童接種莫德納第2劑疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
▲台中市明後天的校園快打站，將為1萬多學童接種莫德納第2劑疫苗。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
▲各區校園快打站，依人數多寡，有的半天、有的一整天。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
▲各區校園快打站，依人數多寡，有的半天、有的一整天。（圖／台中市政府提供，2022.06.17）
每位兒童可由一位已打滿3劑疫苗且滿14天的家長陪同，進入校園接種疫苗。教育局提醒家長，事前要讓孩子吃飽、睡好，不要劇烈運動。屆時依學校通知時間地點，攜帶小黃卡、健保卡、意願書前往接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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